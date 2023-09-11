انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر
التاريخ
9/11/2023 2:38:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر الماضية بنسبة 3.59 بالمئة، ليصل إلى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 4.54 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 2.60 بالمئة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 1.95 بالمئة.
ولفت التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز الماضي الى 91.85 مقابل 96.41 لذات الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.74 بالمئة.
وعزا التقرير انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتموز الماضي من هذا العام، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، الى انخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 5.87 بالمئة، وانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 5.51 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 15.29 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي العام لشهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 0.28 بالمئة، ليصل إلى 91.85 مقابل 91.59 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتموز العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 26.92 بالمئة، في حين انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 0.38 بالمئة، وانخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 8.91 بالمئة.
--(بترا)
و ر /م ف/اح
11/09/2023 13:57:05
MENAFN11092023000117011021ID1107047676
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