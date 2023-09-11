انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر

عمان 11 أيلول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر الماضية بنسبة 3.59 بالمئة، ليصل إلى 91.85 مقابل 96.41 للشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى تراجع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 4.54 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 2.60 بالمئة، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 1.95 بالمئة.

ولفت التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في تموز الماضي الى 91.85 مقابل 96.41 لذات الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.74 بالمئة.

وعزا التقرير انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتموز الماضي من هذا العام، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، الى انخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" 5.87 بالمئة، وانخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" 5.51 بالمئة، في حين ارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" 15.29 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي العام لشهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 0.28 بالمئة، ليصل إلى 91.85 مقابل 91.59 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتموز العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 26.92 بالمئة، في حين انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 0.38 بالمئة، وانخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 8.91 بالمئة.

--(بترا)

و ر /م ف/اح

11/09/2023 13:57:05