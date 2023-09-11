الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/11/2023 2:38:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 11 أيلول (بترا) - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة، بضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا )
ص خ/ف ج
11/09/2023 14:03:21
MENAFN11092023000117011021ID1107047674
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