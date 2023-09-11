الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

عمّان 11 أيلول (بترا) - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة، بضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا )

ص خ/ف ج

11/09/2023 14:03:21