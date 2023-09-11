الوطني للأمن السيبراني ينشر تقريره السنوي لعام 2022

الوطني للأمن السيبراني ينشر تقريره السنوي لعام 2022
التاريخ
9/11/2023 2:38:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- نشر المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين، التقرير السنوي الخاص به لعام 2022.
وبحسب بيان للمركز، يتضمن التقرير مراحل تطور الأمن السيبراني في المملكة إلى جانب إنجازات المركز عام 2022 على مختلف المستويات، مستوى الحماية والكشف والتحري والاستجابة والتطور.
كما تضمن التقرير، تحديات وتطلعات المركز الوطني للأمن السيبراني ومجموعة من الصور لأبرز أنشطة وفعاليات المركز خلال عام 2022.
وأشار المركز الى ان التقرير متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز الوطني للأمن السيبراني.
--(بترا)
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11/09/2023 13:47:25
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