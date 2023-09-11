الوطني للأمن السيبراني ينشر تقريره السنوي لعام 2022

عمان 11 أيلول (بترا)- نشر المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الاثنين، التقرير السنوي الخاص به لعام 2022.

وبحسب بيان للمركز، يتضمن التقرير مراحل تطور الأمن السيبراني في المملكة إلى جانب إنجازات المركز عام 2022 على مختلف المستويات، مستوى الحماية والكشف والتحري والاستجابة والتطور.

كما تضمن التقرير، تحديات وتطلعات المركز الوطني للأمن السيبراني ومجموعة من الصور لأبرز أنشطة وفعاليات المركز خلال عام 2022.

وأشار المركز الى ان التقرير متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز الوطني للأمن السيبراني.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ف ق

11/09/2023 13:47:25