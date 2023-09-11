ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا
التاريخ
9/11/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، قفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.
وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه 7 بالمئة الأسبوع الماضي، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/اح
11/09/2023 13:01:15
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