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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

9/11/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، قفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.
وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه 7 بالمئة الأسبوع الماضي، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/اح
11/09/2023 13:01:15

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