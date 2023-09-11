البدء بمشروع ترسيم الحدود الإدارية لمحافظة اربد

اربد 11 أيلول(بترا)- بحث اجتماع عقد في مبنى محافظة اربد، اليوم الاثنين، مشروع ترسيم الحدود الإدارية للمحافظة.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن المشروع ينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المحلية بهدف زيادة منعة المجتمعات المستضيفة واللاجئين في شمال المملكة، وكذلك يهدف إلى وضع خرائط لمحافظة إربد على مستوى الوحدات الإدارية و الألوية والمدن والقرى بحسب نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000، مؤكدا أن المشروع سيباشر بتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

--(بترا)

م.ق /اص

11/09/2023 12:34:15