البدء بمشروع ترسيم الحدود الإدارية لمحافظة اربد

البدء بمشروع ترسيم الحدود الإدارية لمحافظة اربد
التاريخ
9/11/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 11 أيلول(بترا)- بحث اجتماع عقد في مبنى محافظة اربد، اليوم الاثنين، مشروع ترسيم الحدود الإدارية للمحافظة.
وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن المشروع ينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المحلية بهدف زيادة منعة المجتمعات المستضيفة واللاجئين في شمال المملكة، وكذلك يهدف إلى وضع خرائط لمحافظة إربد على مستوى الوحدات الإدارية و الألوية والمدن والقرى بحسب نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000، مؤكدا أن المشروع سيباشر بتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.
--(بترا)
م.ق /اص
11/09/2023 12:34:15
MENAFN11092023000117011021ID1107047670
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