وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام
التاريخ
9/11/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 11 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع الحالي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إن الوزير كليفرلي سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، كبار المسؤولين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لتشجيع الحوار والتعاون لأجل وضع نهاية لدائرة العنف.
وأوضح البيان أن الوزير سيلقي كلمة في مؤتمر للأمن الدولي في 12 أيلول، يركز فيها على أهمية إحراز تقدم في حل الدولتين، ودعم المملكة المتحدة لحل الدولتين المستدام باعتباره السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة عموما.
وقال الوزير في تصريح صحفي إن "حل الدولتين بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل، ومن واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".
--(بترا)
ر ش/ ف ج
11/09/2023 12:32:05
MENAFN11092023000117011021ID1107047669
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