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وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام

9/11/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 11 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن وزير الخارجية جيمس كليفرلي سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع الحالي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين إن الوزير كليفرلي سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، كبار المسؤولين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لتشجيع الحوار والتعاون لأجل وضع نهاية لدائرة العنف.
وأوضح البيان أن الوزير سيلقي كلمة في مؤتمر للأمن الدولي في 12 أيلول، يركز فيها على أهمية إحراز تقدم في حل الدولتين، ودعم المملكة المتحدة لحل الدولتين المستدام باعتباره السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة عموما.
وقال الوزير في تصريح صحفي إن "حل الدولتين بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة ككل، ومن واجب جميع الأطراف اتخاذ خطوات لإحراز تقدم في هذه القضية".
--(بترا)
ر ش/ ف ج
11/09/2023 12:32:05

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