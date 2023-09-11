فريق فرسان الأردن يتصدر دوري سن 17 لكرة القدم

فريق فرسان الأردن يتصدر دوري سن 17 لكرة القدم
التاريخ
9/11/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا) - تصدر فريق فرسان الأردن ترتيب دوري الناشئين لكرة القدم تحت سن 17 لأندية النخبة بعد فوزه على فريق العربي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السابعة من الدور الأول للبطولة.
وتغلب الوحدات على الفيصلي بهدف نظيف، وفاز الحسين على الجزيرة 2-0، فيما تعادل عمان أف سي مع الأهلي 1-1، وبذات النتيجة انتهت مواجهة الرمثا وشباب الأردن، وتعادل الاتحاد وكفر جايز بدون أهداف.
ومع اختتام الجولة السابعة، ابتعد فرسان الأردن بصدارة ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، يليه الحسين والوحدات 13، الفيصلي 12، الرمثا والأهلي 11، الاتحاد 8، العربي وعمان FC والجزيرة 7، شباب الأردن 6، كفرجايز 5.
وبحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة ت 17، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.
الى ذلك، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
11/09/2023 11:45:06
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