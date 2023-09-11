فريق فرسان الأردن يتصدر دوري سن 17 لكرة القدم

عمان 11 أيلول (بترا) - تصدر فريق فرسان الأردن ترتيب دوري الناشئين لكرة القدم تحت سن 17 لأندية النخبة بعد فوزه على فريق العربي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السابعة من الدور الأول للبطولة.

وتغلب الوحدات على الفيصلي بهدف نظيف، وفاز الحسين على الجزيرة 2-0، فيما تعادل عمان أف سي مع الأهلي 1-1، وبذات النتيجة انتهت مواجهة الرمثا وشباب الأردن، وتعادل الاتحاد وكفر جايز بدون أهداف.

ومع اختتام الجولة السابعة، ابتعد فرسان الأردن بصدارة ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، يليه الحسين والوحدات 13، الفيصلي 12، الرمثا والأهلي 11، الاتحاد 8، العربي وعمان FC والجزيرة 7، شباب الأردن 6، كفرجايز 5.

وبحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة ت 17، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

الى ذلك، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

11/09/2023 11:45:06