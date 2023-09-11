الدوحة 11 أيلول (بترا) - يشارك مبرمجون أردنيون في فعاليات "هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد"، الذي افتتح أعماله بالدوحة صباح اليوم الاثنين، وتنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويحضر الهاكاثون، 117 مبرمجا يمثلون 17 دولة عربية من ضمنها الأردن، وتشمل الجزائر والبحرين ومصر والكويت والعراق ولبنان وليبيا وعمان وقطر والمغرب وفلسطين والسعودية والسودان، وتونس، واليمن، والإمارات.

ويتيح منظمو الهاكاثون الفرصة للفرق الفائزة لمواصلة تطوير الحل التكنولوجي المقترح بدعم من شركاء هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، الذين يسعون إلى تعزيز استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن جهودهم لمكافحة الفساد.

وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي خلال الجلسة الافتتاحية، إن المبرمجين الشباب العرب، يجتمعون بالدوحة اليوم للتعلم وتطوير مهارات جديدة وعلاقات هادفة، واستخدام شغفهم بالتكنولوجيا لبناء حلول مبتكرة للقضايا المتعلقة بالفساد، بالإضافة إلى التنافس ليكونوا الفائزين التاليين.

وأضاف "نتطلع هذا العام إلى أن يكون الهاكاثون الذي تستضيفه قطر فرصة للشباب العربي، ليس فقط للتنافس في الخروج بأكثر الابتكارات وسبل إشراك الشباب في دعم الفساد، ولكن الأهم من ذلك، أن يصبحوا سفراء لبلدانهم، ليصبحوا حاملين لراية الشفافية الدائمة وثقافة المساءلة في العالم العربي".

وأكد أننا ننظر إلى موقف الشباب هذا العام، باعتبارهم قادة المستقبل في العالم العربي وفي مجتمعاتهم، ونحن نحاول معهم بناء القواعد التي ستستخدم تمكين الشباب لتغيير الثقافة، وتحمل الشفافية المتكاملة، والمساءلة، والطبيعة المتحدة.

وقال علي إن سلسلة هاكاثون الشباب لمكافحة الفساد، مشروع إبداعي يركز على الشباب ويعتمد على التعليم والابتكار الرقمي وريادة الأعمال الاجتماعية، وهي مبادرة تهدف إلى الاستفادة من المهارات والمواقف المتنوعة والمبتكرة للشباب لتعزيز تدابير مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية، عيد سعيد الهاجري، إن هذا الحدث الهام، يأتي في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذين أدركوا أهمية دعم الشباب وتمكينهم في مجال مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا.

وأكد أن الشباب العربي هم محور هذا الحدث، باعتبارهم القوة الدافعة، والعقول الشابة البارعة، التي ستكتب تاريخ المستقبل، حيث تمثل مشاركتهم في هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، فرصة ذهبية لتعلم وتطوير مهاراتهم في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وأيضا لتعزيز معرفتهم التقنية والاجتماعية، وتطوير قدراتهم القيادية.

من جهتها، قالت مُنسقة المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، بيانكا كوب، إن هذا الحدث هو الأول للشباب من هذه المنطقة، وهو يعيدنا إلى حيث بدأت رحلة النهج الجديد لمنع الجريمة الذي يتبعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكدت أن تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد ليس مسؤولية الحكومات وحدها، ومن أجل النجاح في جعل العالم أفضل، نحتاج إلى تكييف نهج المجتمع بأكمله، ونحن بحاجة إلى العمل وتمكين الجيل القادم، ولكن لا ينبغي علينا تمكين الشباب فحسب، بل نحتاج أيضًا إلى الاستماع إليهم، والتعلم منهم عندما يتعلق الأمر بإيجاد حلول لمشاكل الوقت الراهن، مضيفة أن هذا الهاكاثون ليس مجرد حدث، ولكنه شهادة على قوة الابتكار لدى الشباب.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

11/09/2023 11:43:15