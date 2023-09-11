Monday, 11 September 2023 11:10 GMT

المنتخب الوطني يلتقي أذربيجان وديا غدا

9/11/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره منتخب أذربيجان، في المباراة الودية التي تجري عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في العاصمة الأذرية باكو.
وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تبدأ خلال تشرين الثاني المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الودية الأولى أمام منتخب النرويج بنتيجة 0-6 في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في أوسلو، حيث يعتزم لاعبو المنتخب تغيير الصورة في مباراة أذربيجان بحثا عن نتيجة وأداء جيدين.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
11/09/2023 11:30:00

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