المنتخب الوطني يلتقي أذربيجان وديا غدا

المنتخب الوطني يلتقي أذربيجان وديا غدا
التاريخ
9/11/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره منتخب أذربيجان، في المباراة الودية التي تجري عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في العاصمة الأذرية باكو.
وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تبدأ خلال تشرين الثاني المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الودية الأولى أمام منتخب النرويج بنتيجة 0-6 في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في أوسلو، حيث يعتزم لاعبو المنتخب تغيير الصورة في مباراة أذربيجان بحثا عن نتيجة وأداء جيدين.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
11/09/2023 11:30:00
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