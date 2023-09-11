Monday, 11 September 2023 11:10 GMT

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره السوري غدا

9/11/2023 2:38:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا)- يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، نظيره السوري عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.
ويلعب المنتخب الأولمبي تحت سن 23 في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات سوريا وسلطنة عُمان وبروناي.
وفاز المنتخب في المباراتين الأولى والثانية على منتخبي بروناي وسلطنة عمان، بانتظار مباراته الحاسمة يوم غد لتحديد هوية متصدر المجموعة والمتأهل إلى المرحلة التالية، حيث يحتاج منتخبنا أمام سوريا لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان الصدارة والتأهل.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
11/09/2023 11:28:18

MENAFN11092023000117011021ID1107047665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث