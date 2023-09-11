المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره السوري غدا

عمان 11 أيلول (بترا)- يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، نظيره السوري عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.

ويلعب المنتخب الأولمبي تحت سن 23 في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات سوريا وسلطنة عُمان وبروناي.

وفاز المنتخب في المباراتين الأولى والثانية على منتخبي بروناي وسلطنة عمان، بانتظار مباراته الحاسمة يوم غد لتحديد هوية متصدر المجموعة والمتأهل إلى المرحلة التالية، حيث يحتاج منتخبنا أمام سوريا لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان الصدارة والتأهل.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

11/09/2023 11:28:18