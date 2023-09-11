المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره السوري غدا

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره السوري غدا
التاريخ
9/11/2023 2:38:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، نظيره السوري عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مباراة حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.
ويلعب المنتخب الأولمبي تحت سن 23 في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات سوريا وسلطنة عُمان وبروناي.
وفاز المنتخب في المباراتين الأولى والثانية على منتخبي بروناي وسلطنة عمان، بانتظار مباراته الحاسمة يوم غد لتحديد هوية متصدر المجموعة والمتأهل إلى المرحلة التالية، حيث يحتاج منتخبنا أمام سوريا لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان الصدارة والتأهل.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
11/09/2023 11:28:18
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