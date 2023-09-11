مدرستي تطلق مشروع دعم جودة التعليم نحو بيئة مدرسية آمنة

عمان 11 أيلول (بترا) - أطلقت مبادرة مدرستي، مشروع دعم جودة التعليم نحو بيئة مدرسية آمنة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية والتعليم.

وينفذ المشروع بحسب بيان صحفي صادر عن المبادرة اليوم الاثنين، في 100 مدرسة حكومية، من خلال توفير بيئة تعلم جاذبة وآمنة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال العمل مع كوادر المديريات ومدراء المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور في المدارس التي سيتم تطبيق المشروع بها.

ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية التعليم في المدارس، من خلال بيئة تعلّم آمنة ودامجة وأنشطة تعليمية إبداعية، وتعزيز التشاركية في عملية تطوير المدرسة.

كما يهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال الشراكة الفاعلة للمجتمع المحلي وتفعيل دور الأهل في عملية التخطيط والمشاركة الفاعلة ورصد وتقييم احتياجات المدرسة، بالشراكة مع الكادر المدرسي.

كما يركز المشروع على عدة محاور تتمثل في بناء شراكة وثيقة بين أدوار المديريات والمدارس والأسرة، حيث تميز هذا التدريب عن غيره بمشاركة الأهل وحضورهم الفاعل.

ويشتمل المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي، تحسين جودة التعليم من خلال بيئة تعليم آمنة وإيجابية تعزز التماسك الاجتماعي وتطوّر مهارات القرن الـ21 لدى الطلبة في المرحلة الأساسية، إضافة إلى تقوية الشراكة المجتمعيّة في مجالس وخطط تطوير المدرسة، لتعزيز دور المدارس كوحدة مجتمعية للتنمية والمشاركة، وتعزيز البيئة الداعمة للامركزية في التخطيط والمساءلة لبرامج تطوير المدرسة.

من جهتها، قالت مديرة مبادرة مدرستي تالا صويص، حول أهمية المشروع الذي يأتي ضمن دور "مدرستي" في تحسين البيئة التعليمية والمدرسية، التي تؤثّر إيجابًا في حياة مئات الآلاف من الأطفال والشباب وعائلاتهم، "نحن في بدايات فصل دراسي جديد، تطلق مبادرة مدرستي العديد من المشاريع التي تساهم في تطوير وتنفيذ ورفع مستوى واستدامة البرامج المتميّزة".

وشارك في المشروع 6 مديريات تربية وتعليم، هي عجلون مأدبا الكرك عين الباشا الكورة ناعور، بحضور 400 مشارك.

-- (بترا)

ع س/أ م/ب ط

11/09/2023 11:02:16