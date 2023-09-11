كتاب ( التذمر من السياسات الإسرائيلية) إصدار جديد للجنة الملكية لشؤون القدس
التاريخ
9/11/2023 2:37:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول(بترا)- صدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس حديثاً، كتاب( التذمر من السياسات الإسرائيلية)، إعداد الأستاذ محمد سدر، والدكتور نصر الشقيرات، وتقديم أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، وذلك انطلاقاً من الدور التوعوي المتعلق بقضايا القدس.
و جاء الكتاب في ثلاثة فصول، تضمن الفصل الأول منه قرارات صادرة عن المنظمات الدولية والهيئات والأجهزة التابعة لها وبعض مقالات وآراء مفكرين وكتاب غربيين، عبروا فيها عن احتجاجهم على سياسات إسرائيل ووصفها بأنها سياسات فصل عنصري، أما الفصل الثاني وهو بعنوان (من فمك أدينك) فقد خصص لإيراد آراء منظمات ومفكرين وساسة يهود، ناقدة ورافضة لسياسة إسرائيل وإجراءات حكوماتها المتعاقبة، فيما خصص الفصل الثالث في قراءة وتحليل كتاب المؤرخ اليهودي ايلان بابيه (عشر أساطير عن إسرائيل)، الذي يكشف المغالطات والتحريف التاريخي الذي تمارسه إسرائيل في سياستها الاستعمارية، الساعية لتزوير ومحو الهوية الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص.
وتأتي هذه الدراسة في إطار تفعيل دور الثقافة والإعلام في مواجهة أكاذيب الرواية التوراتية الأسطورية الإسرائيلية من جهة، والسعي لإبراز حالة التذمر الدولي والمواقف المؤيدة للحق الفلسطيني، التي تحاول إسرائيل تغييبها وإبعاد الإعلام المؤيد لها عنها من جهة أخرى.
--(بترا)
ص خ/أ م
11/09/2023 10:58:35
MENAFN11092023000117011021ID1107047663
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.