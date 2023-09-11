عمان 11 أيلول(بترا)- صدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس حديثاً، كتاب( التذمر من السياسات الإسرائيلية)، إعداد الأستاذ محمد سدر، والدكتور نصر الشقيرات، وتقديم أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، وذلك انطلاقاً من الدور التوعوي المتعلق بقضايا القدس.

و جاء الكتاب في ثلاثة فصول، تضمن الفصل الأول منه قرارات صادرة عن المنظمات الدولية والهيئات والأجهزة التابعة لها وبعض مقالات وآراء مفكرين وكتاب غربيين، عبروا فيها عن احتجاجهم على سياسات إسرائيل ووصفها بأنها سياسات فصل عنصري، أما الفصل الثاني وهو بعنوان (من فمك أدينك) فقد خصص لإيراد آراء منظمات ومفكرين وساسة يهود، ناقدة ورافضة لسياسة إسرائيل وإجراءات حكوماتها المتعاقبة، فيما خصص الفصل الثالث في قراءة وتحليل كتاب المؤرخ اليهودي ايلان بابيه (عشر أساطير عن إسرائيل)، الذي يكشف المغالطات والتحريف التاريخي الذي تمارسه إسرائيل في سياستها الاستعمارية، الساعية لتزوير ومحو الهوية الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص.

وتأتي هذه الدراسة في إطار تفعيل دور الثقافة والإعلام في مواجهة أكاذيب الرواية التوراتية الأسطورية الإسرائيلية من جهة، والسعي لإبراز حالة التذمر الدولي والمواقف المؤيدة للحق الفلسطيني، التي تحاول إسرائيل تغييبها وإبعاد الإعلام المؤيد لها عنها من جهة أخرى.

--(بترا)

ص خ/أ م

11/09/2023 10:58:35