إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر واعتقال 20 فلسطينيا بالضفة والقدس
التاريخ
9/11/2023 2:37:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 11 أيلول (بترا) - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني في بيان، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
من جهتهم أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام، وفجرت مدخل أحدها وروعت قاطنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب أهالي المخيم.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 20 مواطنا فلسطينيا.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات توزعت على محافظات قلقيلية، جنين، رام الله، والقدس، مبينة ان قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
11/09/2023 10:58:14
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