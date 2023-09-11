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إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر واعتقال 20 فلسطينيا بالضفة والقدس

9/11/2023 2:37:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 أيلول (بترا) - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، وآخرون بحالات اختناق صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني في بيان، إن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم.
من جهتهم أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين خلال عملية الاقتحام، وفجرت مدخل أحدها وروعت قاطنيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب أهالي المخيم.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 20 مواطنا فلسطينيا.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات توزعت على محافظات قلقيلية، جنين، رام الله، والقدس، مبينة ان قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
11/09/2023 10:58:14

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