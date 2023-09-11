الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين

عمان 11 أيلول (بترا) - قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أصدرت نحو 72 ألف جواز سفر للمقدسيين عبر المحكمة الشرعية في القدس الشريف منذ البدء بإطلاق الخدمة عام 2019.

وأضاف الفايز، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المحكمة الشرعية في القدس الشريف تستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين ومرفق بها جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأشار إلى أن تفويض المحكمة الشرعية في القدس الشريف بقبول معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين جاء لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة وتعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم وحماية الهوية العربية لمدينة القدس الشريف.

-- (بترا)

ع د/اص/ب ط

11/09/2023 10:56:42