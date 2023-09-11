Monday, 11 September 2023 11:10 GMT

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

9/11/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك وسط التضييق من قبل شرطة الاحتلال على دخول المصلين للأقصى عبر بواباته الخارجية والتدقيق في هوياتهم وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
11/09/2023 10:52:54

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