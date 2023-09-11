عمان 11 أيلول (بترا) - زار وفد من وزارة التربية والتعليم العُمانية ممثلة في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، للاطلاع على تجربة الأكاديمية في تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والقيادات التربوية في الأردن والمنطقة العربية.

وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا الدكتور أسامة عبيدات، إن تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية هو من أهم ركائز تطور العملية التعليمية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية لتتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

واكد خلال زيارة الوفد العُماني، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات التعليمية في الدول العربية، لافتا الى ان الأكاديمية أصبحت أنموذجاً ومرجعاً في هذا السياق.

وأضاف، اننا حريصون على تعزيز التعاون الإقليمي الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة تدريب المعلمين والقيادات التربوية في منطقتنا، مؤكدا الالتزام بمواصلة تقديم التجارب الرائدة في مجال التنمية المهنية للتربويين، ونرحب بفرص التعاون وبناء جسور التواصل مع دول عربية أخرى.

وهدفت الزيارة إلى تبادل موسع للخبرات والمعرفة في مجال تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، وفتح نوافذ التعاون بين الجهتين في سلطنة عُمان والأردن، لتعزيز التجارب الناجحة في مجال تطوير الكوادر التعليمية.

وتضمنت الزيارة لقاء لفريق الأكاديمية وعرض سير العمل داخل المؤسسة، بما في ذلك نماذج الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وضمان الجودة والتدريب، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمدارس ولقاءات مع المستفيدين من برامج الأكاديمية للحديث عن تجربتهم وأثرها على تحصيل الطلبة والبيئة التعليمية، بالإضافة لمناقشة الأساليب والممارسات التي تسهم في تحسين جودة التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة الذي ينعكس على الكفايات اللازمة للمعلمين والقيادات التربوية.

من جهتها، قالت المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في سلطنة عُمان الدكتورة انتصار أمبوسعيدي، إن هذه الزيارة جاءت من منطلق توجيهات القيادات في البلدين الشقيقين لتوثيق أطر التعاون والشراكة، كما أنها جاءت لتفعيل أطر الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وأضافت، أن المعهد يسعى عبر هذه الزيارة إلى اكتساب بعض المعارف والاطلاع على خبرات الأكاديمية كونها حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP)، كما أنها رائدة في تنفيذ البرامج المهنية للقيادات التربوية والمعلمين وضبط جودتها وقياس أثرها.

-- (بترا)

ع س/أ أ/ب ط

11/09/2023 10:51:51