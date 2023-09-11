المغرب في سباق مع الزمن للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

عمان 11 أيلول (بترا) - يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن، بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم، بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل.

وبحسب التلفزيون الرسمي، أعلن المغرب مساء أمس الأحد، استجابته لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة المتحدة وإسبانيا".

وأفاد البيان بأن هذه الفرق دخلت أمس في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية، بهدف تنسيق جهودها.

وقالت إسبانيا إنها أرسلت 86 عامل إنقاذ إلى المغرب مع كلاب متخصصة في البحث عن ضحايا، في حين أقلعت رحلة إنسانية قطرية مساء أمس الأحد، من قاعدة العديد الجوية في ضواحي الدوحة.

كما أشار البيان إلى إمكانية اللجوء لعروض الدعم المقدمة من دول صديقة أخرى، إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا ترحيب المملكة بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم.

وأعلنت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة، استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب وعبرت عن تضامنها معه بعد الزلزال الأعنف الذي شهدته المملكة وأسفر عن 2122 قتيلا و2421 جريحا، وفقا لأحدث حصيلة للضحايا نشرتها وزارة الداخلية الليلة الماضية.

وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض، بدأت السلطات المغربية في نصب الخيام في الأطلس الكبير، حيث دمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

ويعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصا في قرى إقليم الحوز، مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية وسط البلاد، حيث تقرر تعليق الدراسة في 42 دائرة في الأقاليم التي ضربها الزلزال اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الأحد.

والمغرب غير معتاد عموما على الزلازل المدمرة، واعتبر هذا الزلزال الأعنف "استثنائيا" نظرا إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير، زيادة على أن الرقعة الجغرافية المنكوبة شاسعة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

11/09/2023 10:25:23