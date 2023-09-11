عمان 11 أيلول (بترا) - ألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح، وبحقه 12 طلبا أمنيا منها القتل العمد .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي داهمت فجر اليوم الاثنين، إحدى المزارع في البادية الشمالية بعد التأكد من اختباء مطلوب خطر جدا ومسلح داخلها، وبعد أن غادر مكان نشاطه الجرمي في مناطق الشونة الشمالية.

وأضاف، أن المطلوب المصنف بحقه 12 طلبا أمنيا بقضايا القتل العمد والشروع بالقتل والاشتراك به والخطف، متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة.

وأكّد أنّ القوة الأمنية تمكنت بعد محاصرة المزرعة ومداهمتها، من إلقاء القبض على ذلك المطلوب وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي.

--(بترا)

ل م/أ م

11/09/2023 10:32:21