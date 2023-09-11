عمان 11 أيلول (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، أهمية إنهاء الأعمال بمشروع صيانة طريق جرش، الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات جرش وعجلون واربد، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 75 بالمئة، قبل دخول فصل الشتاء.

وجاء ذلك خلال تفقد الوزير أبو السمن، مساء يوم أمس الأحد، سير العمل بالمشروع، حيث استمع من العاملين في المشروع إلى موجز عن سير الأعمال وأبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه المشروع، مثمنا تعاون إدارة السير في مديرية الأمن العام وجهود العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار لإنجاز أعمال الصيانة بأسرع وقت وأفضل المواصفات.

ولفت إلى أهمية الطريق الذي يعد شريانًا حيويا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان، ويتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية وسياحية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة.

وتقوم وزارة الأشغال بتنفيذ صيانة لبعض أجزاء الطريق، حيث يجري العمل حاليا على المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كلم، وتشمل الأعمال كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق وإعادة فرد طبقة خلطة إسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.

-- (بترا)

م ح/أ م/ب ط

11/09/2023 10:13:06