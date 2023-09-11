وزير الأشغال يؤكد أهمية إنهاء الأعمال بمشروع صيانة طريق جرش قبل الشتاء
التاريخ
9/11/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، أهمية إنهاء الأعمال بمشروع صيانة طريق جرش، الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات جرش وعجلون واربد، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 75 بالمئة، قبل دخول فصل الشتاء.
وجاء ذلك خلال تفقد الوزير أبو السمن، مساء يوم أمس الأحد، سير العمل بالمشروع، حيث استمع من العاملين في المشروع إلى موجز عن سير الأعمال وأبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه المشروع، مثمنا تعاون إدارة السير في مديرية الأمن العام وجهود العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار لإنجاز أعمال الصيانة بأسرع وقت وأفضل المواصفات.
ولفت إلى أهمية الطريق الذي يعد شريانًا حيويا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان، ويتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية وسياحية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة.
وتقوم وزارة الأشغال بتنفيذ صيانة لبعض أجزاء الطريق، حيث يجري العمل حاليا على المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كلم، وتشمل الأعمال كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق وإعادة فرد طبقة خلطة إسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.
-- (بترا)
م ح/أ م/ب ط
11/09/2023 10:13:06
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