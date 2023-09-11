سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 221
التاريخ
9/11/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 أيلول (بترا) - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خيام قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ221 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز 2010.
وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 في بيان، إن السلطات الإسرائيلية هدمت مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 آب الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز 2010.
وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الحالي، بعد أن هدمتها 15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
11/09/2023 09:57:46
MENAFN11092023000117011021ID1107047654
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