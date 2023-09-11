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سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 221

9/11/2023 2:37:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 أيلول (بترا) - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، خيام قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ221 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز 2010.
وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 في بيان، إن السلطات الإسرائيلية هدمت مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 آب الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز 2010.
وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الحالي، بعد أن هدمتها 15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
11/09/2023 09:57:46

MENAFN11092023000117011021ID1107047654

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