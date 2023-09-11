الدوحة 11 أيلول (بترا) - تبدأ في الدوحة غدا الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بمشاركة الأردن، والذي يعقد على مدى يومين.

ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

ويستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى القطري، عددا من التقارير حول عمل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما يتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".

كما يستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.

ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع 39 للجنة التنفيذية للجمعية.

يذكر أن قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى القطري، رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في شباط 2022.

وتسهم الجمعية ومقرها الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

وأكد نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أحمد مناع أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة لتنمية العلاقات بين الأمناء العامين العرب، وتقوية دورهم على مستوى البرلمانات العربية وتبادل الخبرات فيما بينها.

وقال في تصريحات لدى وصوله الدوحة الليلة الماضية، إن الممارسات البرلمانية تختلف من دولة إلى أخرى حسب التقاليد البرلمانية وعدد أعضاء البرلمان والقوانين التي تحكمها، وبالتالي فإن تبادل الخبرات مفيد لكل الأطراف، وهذا ما نسعى للعمل عليه في الجمعية خلال الفترة المقبلة.

ويسبق افتتاح أعمال المؤتمر، قيام اللجنة التنفيذية للجمعية بعقد اجتماعها التاسع والثلاثين مساء اليوم الاثنين، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع، إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة، ومناقشة تعديل اللائحة الداخلية للجمعية وإقرارها، ومناقشة الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره، إضافة الى مناقشة مقترح تغيير شعار الجمعية، والمصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

11/09/2023 09:11:53