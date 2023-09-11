الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما في بحر رفح
التاريخ
9/11/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 11 أيلول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، صيادين اثنين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد في بحر رفح وسط إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال صيادين كانا على متنه واقتادتهما الى جهة غير معلومة وسحبت القارب.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
11/09/2023 09:04:40
MENAFN11092023000117011021ID1107047652
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