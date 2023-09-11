Monday, 11 September 2023 11:09 GMT

الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما في بحر رفح

9/11/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 11 أيلول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، صيادين اثنين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد في بحر رفح وسط إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال صيادين كانا على متنه واقتادتهما الى جهة غير معلومة وسحبت القارب.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
11/09/2023 09:04:40

MENAFN11092023000117011021ID1107047652

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