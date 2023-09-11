الاحتلال يعتقل صيادين ويصادر قاربهما في بحر رفح

غزة 11 أيلول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، صيادين اثنين في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي، إن زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد في بحر رفح وسط إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال صيادين كانا على متنه واقتادتهما الى جهة غير معلومة وسحبت القارب.

-- (بترا)

ا ش/اص/ب ط

11/09/2023 09:04:40