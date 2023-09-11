افتتاح معرض صور فوتوغرافية بالكرك عن الأردن تعود لعام 1905

الكرك 11 أيلول (بترا) - افتتح مساء أمس الأحد، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، معرض للصور الفوتوغرافية عن الأردن "جالابير رحلة عبر شرق الأردن في 1905".

وقال مدير المعهد الفرنسي في الأردن جيل رولاند، خلال رعايته حفل الافتتاح، إن المعرض يأتي ضمن الروابط الثقافية العميقة بين الأردن وفرنسا بمختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأضاف أن صور المعرض تعود إلى عام 1905، للأب اليسوعي الفرنسي لويس جالابير (1877-1943)، بعد زيارته للأردن في 1905، والتقاط الصور وتوثيقيها لعدد من المدن الأردنية.

وبين أن المعرض الذي يشتمل على نحو 43 صورة نادرة لشرق الأردن وبتنظيم من المعهد الثقافي الفرنسي، بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك، يعرض مواقع أثرية ومشاهد تتناول حياة القرية الاجتماعية والمناظر الطبيعية والمواقع الأثرية والتاريخية، منها سبيل الحوريات والمدرج الروماني في عمان ومشاهد في مناطق وبلدات ومدن أخرى منها جرش وعجلون والحصن في اربد ومادبا وقلعة الكرك وبلدة الربة ومعان والبترا وسير إنشاء الخط الحديدي الحجازي.

من جانبها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن المعرض الذي يستمر من 10 -15 أيلول في جاليري مركز الحسن، وثقت لوحاته الفوتوغرافية طبيعية الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والتعليمي والجانب الحضاري للأردن وأنماط المعيشة، مؤكدة أهميتها في أرشفة تاريخ المنطقة للأجيال القادمة، حيث أنها تظهر عمق حضارة المكان الأردني وانفتاح الأردن على العالم.

-- (بترا)

ع ج/أ م/ب ط

11/09/2023 08:49:45