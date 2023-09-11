انخفاض النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

انخفاض النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة
التاريخ
9/11/2023 2:37:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 11 أيلول (بترا) - انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، حيث أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.77 دولار للبرميل، منخفضا 74 سنتا، أو 0.9 بالمئة.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
11/09/2023 08:31:24
MENAFN11092023000117011021ID1107047650
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