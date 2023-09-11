انخفاض النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

عمان 11 أيلول (بترا) - انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، حيث أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولارا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا التخفيضات.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.77 دولار للبرميل، منخفضا 74 سنتا، أو 0.9 بالمئة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

11/09/2023 08:31:24

