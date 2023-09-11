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طقس معتدل اليوم وصيفي غدا

9/11/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا) - تكون الأجواء، اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في العديد من المناطق.
أما الأربعاء، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يوم الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 35 - 23، وفي مناطق السهول 31 - 22، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص/ب ط
11/09/2023 07:53:59

MENAFN11092023000117011021ID1107047649

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