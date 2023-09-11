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فيلم فيتو يجمع رانيا يوسف وإلهام شاهين بتوقيع المخرج ياسر سامي

9/11/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Youm7) تجتمع النجمة رانيا يوسف مع النجمة إلهام شاهين في فيلم جديد بعنوان "فيتو" من إخراج ياسر سامى الذى يجرى اختيار باقى الفنانين المشاركين في بطولة العمل تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015 وشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، أحمد مالك، وليد فواز، أمير شاهين، جلال الزكى، ساندى علي، علاء زينهم، مريم سعيد صالح ومن تأليف محمد سامى ومعتز فتيحة.

يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض أكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، منها
"ورد ريحان" الذى انتهت من تصويره فى أبو ظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، وفيلم "التاروت" الذى تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج ابرام نشأت.

فيلما تعود إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم "حظر تجول" الذى عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وشارك في بطولته أمينة خليل وأحمد مجدى ومحمود الليثى، والفلسطينى كامل الباشا وتصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.




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