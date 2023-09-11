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دنيا عبد العزيز تكشف تطورات حالتها الصحية: أصبت بتمزق من الدرجة الثانية

9/11/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Youm7) طمأنت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها على حالتها الصحية، بعد أن كشفت مؤخرًا عن تعرضها لكسر في القدم من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لقدمها في جبيرة طبية، معلقة عليها: "قدر الله ما شاء فعل والحمد الله على كل شيء".


دنيا عبد العزيز

وقالت في تصريح لـ "اليوم السابع" إن إصابتها نتجت نتيجة وقوعها على قدمها أثناء وجودها خارج مصر، مشيرة أنها أصيبت بتمزق من الدرجة الثانية، وسوف تستمر في الجبس لمدة أسبوعين".

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.


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