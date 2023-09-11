من المقرر أن يتم عرض فيلم Joker: Folie à Deux في دور السينما في 4 أكتوبر من العام المقبل 2024.





وصرحت جونادوتير قائلة: "كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك الكثير من الموسيقى، هذا كل ما يمكنني التصريح به"، تعود جونادوتير، التي سجلت الموسيقى الخاصة بـ فيلم Joker الذى طرح عام 2019، لتقديم الموسيقى التصويرية للجزء الثاني – والذي تم وصفه سابقًا بأنه يضم عناصر موسيقية كثيرة.

يعود النجم العالمىخواكين فينيكس بدور آرثر فليك في فيلم Joker: Folie à Deux، إلى جانب المغنية العالمية ليدي جاجا في دور هارلي كوين، تم الانتهاء رسميًا من تصوير الجزء الثاني، الذي أخرجه المخرج العالمى تود فيليبس، في أبريل الماضى.

تعيد Zazie Beetz أيضًا دورها في دور Sophie Dumond من الفيلم الأول، تشمل الإضافات الجديدة للممثلين في الجزء الثاني بريندان جليسون وكاثرين كينر وجاكوب لوفلاند وهاري لاوتي.



