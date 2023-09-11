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جمال عبد الناصر يشارك فى الاحتفال بمئوية سيد درويش بالمجلس الأعلى للثقافة

9/11/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر في الاحتفال بمئوية رحيل سيد درويش بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس 14 سبتمبر الساعة الخامسة، ليتحدث عن فنان الشعب وتأثيره وعبقريته والنقلة التي أحدثها في عالم الموسيقي والغناء في عصره، فقد نقل الغناء والموسيقي من مرحلة التطريب إلى مرحلة المضامين والمعاني، وسبق عصره.

الاحتفالية تقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأ.د هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الأمسية
الفنان الكبير أ.د راجح داوود - المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، ويشارك في الأمسية أيضا أ.د رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وأ.د محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، والشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحي والمترجم، ود. ناسي إبراهيم - الناقدة مدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب، جامعة قناة السويس.

كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة أ.د/ أسامة طلعت - معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته، وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها طاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش الذي رحل يوم 15 سبتمبر عام 1923 .


مئوية سيد درويش

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