احتلت ظلال العيون اللامعة مركز الصدارة خلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك حيث ظهرت به العديد من عارضات الأزياء، والتي تتوافق مع أجواء فصلى الربيع والصيف، وتضيف لمسة جمالية مميزة للعينين.





وظهرت خلال أسبوع الموضة بنيويورك عارضات الأزياء بتسريحات شعر خيالية حيث ظهرت بعضهن بتصفيف شعر على هيئة ضفائر فقاعية ومزينة بمشابك وخواتم ذهبية، وذلك في عرض سيريانو، حيث كانت الضفائر مزينة بالأشرطة وهى التسريحة التي ابتكرتها مصففة الشعر الشهيرة لاسي ريدواي،

والتي تحدثت عن هذه التسريحة في تصريحاتها الإعلامية حيث قالت: "أنا أحب الشعر الخيالي لأنه يخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك..أنا أيضًا أحب اللعب بإكسسوارات الشعر لأنها طريقة رائعة للارتقاء بمظهرك".

ومن اتجاهات الجمال المتوقع انتشارها خلال فصلى ربيع وصيف العام المقبل، هو تحديد الشفاه لإبرازها وظلال عيون لامعة والتي تتوافق مع أجواء الربيع والصيف وتجعل المرأة تظهر بإطلالة مميزة عند حضور المناسبات المختلفة.

ومن تسريحات الشعر المتوقع انتشارها خلال فصلى ربيع وصيف 2024، هي تسريحة شعر مرفوعة على هيئة كعكة معجنة والمعروفة بكعكة الباليه الشهيرة والتي لا يمكن تشبيهها إلا بالكرواسون ومرصعة باللؤلؤ، وذيل حصان.