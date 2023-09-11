العيون اللامعة أبرز اتجاهات الجمال بأسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024
التاريخ
9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت العديد من اتجاهات الموضة منذ بداية فعالية أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام، وظهرت عارضات الأزياء بتسريحات شعر مميزة وتزين بمكياج يتوافق مع ملابسهن وهذه من اتجاهات الجمال المتوقع انتشارها بفصلى الربيع والصيف، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " insider". أبرز اتجاهات الجمال بأسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2024
ظلال عيون لامعة
احتلت ظلال العيون اللامعة مركز الصدارة خلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك حيث ظهرت به العديد من عارضات الأزياء، والتي تتوافق مع أجواء فصلى الربيع والصيف، وتضيف لمسة جمالية مميزة للعينين.
مكياج عيون لامع
ضفائر فقاعية
وظهرت خلال أسبوع الموضة بنيويورك عارضات الأزياء بتسريحات شعر خيالية حيث ظهرت بعضهن بتصفيف شعر على هيئة ضفائر فقاعية ومزينة بمشابك وخواتم ذهبية، وذلك في عرض سيريانو، حيث كانت الضفائر مزينة بالأشرطة وهى التسريحة التي ابتكرتها مصففة الشعر الشهيرة لاسي ريدواي،
والتي تحدثت عن هذه التسريحة في تصريحاتها الإعلامية حيث قالت: "أنا أحب الشعر الخيالي لأنه يخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك..أنا أيضًا أحب اللعب بإكسسوارات الشعر لأنها طريقة رائعة للارتقاء بمظهرك".
ضفائر تحديد الشفاه
ومن اتجاهات الجمال المتوقع انتشارها خلال فصلى ربيع وصيف العام المقبل، هو تحديد الشفاه لإبرازها وظلال عيون لامعة والتي تتوافق مع أجواء الربيع والصيف وتجعل المرأة تظهر بإطلالة مميزة عند حضور المناسبات المختلفة.
تحديد الشفاه تسريحة كعكة المعجنات
ومن تسريحات الشعر المتوقع انتشارها خلال فصلى ربيع وصيف 2024، هي تسريحة شعر مرفوعة على هيئة كعكة معجنة والمعروفة بكعكة الباليه الشهيرة والتي لا يمكن تشبيهها إلا بالكرواسون ومرصعة باللؤلؤ، وذيل حصان.
تسريحة كعكة
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