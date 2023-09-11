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العيون اللامعة أبرز اتجاهات الجمال بأسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024

9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت العديد من اتجاهات الموضة منذ بداية فعالية أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام، وظهرت عارضات الأزياء بتسريحات شعر مميزة وتزين بمكياج يتوافق مع ملابسهن وهذه من اتجاهات الجمال المتوقع انتشارها بفصلى الربيع والصيف، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " insider".

أبرز اتجاهات الجمال بأسبوع الموضة بنيويورك لربيع وصيف 2024

ظلال عيون لامعة

احتلت ظلال العيون اللامعة مركز الصدارة خلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك حيث ظهرت به العديد من عارضات الأزياء، والتي تتوافق مع أجواء فصلى الربيع والصيف، وتضيف لمسة جمالية مميزة للعينين.


مكياج عيون لامع


ضفائر فقاعية

وظهرت خلال أسبوع الموضة بنيويورك عارضات الأزياء بتسريحات شعر خيالية حيث ظهرت بعضهن بتصفيف شعر على هيئة ضفائر فقاعية ومزينة بمشابك وخواتم ذهبية، وذلك في عرض سيريانو، حيث كانت الضفائر مزينة بالأشرطة وهى التسريحة التي ابتكرتها مصففة الشعر الشهيرة لاسي ريدواي،
والتي تحدثت عن هذه التسريحة في تصريحاتها الإعلامية حيث قالت: "أنا أحب الشعر الخيالي لأنه يخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك..أنا أيضًا أحب اللعب بإكسسوارات الشعر لأنها طريقة رائعة للارتقاء بمظهرك".


ضفائر تحديد الشفاه

ومن اتجاهات الجمال المتوقع انتشارها خلال فصلى ربيع وصيف العام المقبل، هو تحديد الشفاه لإبرازها وظلال عيون لامعة والتي تتوافق مع أجواء الربيع والصيف وتجعل المرأة تظهر بإطلالة مميزة عند حضور المناسبات المختلفة.


تحديد الشفاه تسريحة كعكة المعجنات

ومن تسريحات الشعر المتوقع انتشارها خلال فصلى ربيع وصيف 2024، هي تسريحة شعر مرفوعة على هيئة كعكة معجنة والمعروفة بكعكة الباليه الشهيرة والتي لا يمكن تشبيهها إلا بالكرواسون ومرصعة باللؤلؤ، وذيل حصان.


تسريحة كعكة

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