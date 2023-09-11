هو حجر له العديد من الأسماء المختلفة، منها البرق المنصهر، أو لؤلؤ البرق، ويتكون هذا الحجر عندما يضرب البرق الشديد حجر اللؤلؤ، وقوة البرق قد تزيد عن عشرات الملايين فولت وحرارة تزيد عن سبعين ألف درجة، وهذا ما يتسبب في تغير شكل ومكونات هذا الحجر، والتي تجعله شفافا، وبه الخطوط البيضاء والتي تشبه البرق في السماء.

يعرف أيضا باسم العقيق الطبيعي ، وهو عبارة عن حجر، تم الضغط عليه لينتج الهيكل الشبيه بالشجرة، وهو من الأحجار الكريمة المثيرة للاهتمام والملهمة للغاية.

هو حجر كريم كريستالي، به خطوط من الفلوريت، والذي يجعله يشبه الكريستاله التي تشعبت منها داخلها خطوط من كريستالية بيضاء.

الجمشت هو أحد الأحجار الكريمة الكلاسيكية، وهذا الجمشت الصولجان جميل بشكل مذهل يخطف الأنظار ويلفت الانتباه.

عندما تحل المعادن محل هيكل الخشب على مدى ملايين السنين، تولد قطعة من الخشب المتحجر، حيث يعد السوار الخشبي المتحجر طريقة رائعة لارتداء هذه الجوهرة الجميلة.

هو حجر عبارة عن طبقات من اللون الأحمر والأخضر تشبه ألوان البطيخ، ومن هنا جاء اسم التورمالين البطيخي، وهو حجر كريم يعمل على تهدئة الأعصاب ويقلل من التوتر.

ليس فقط الروتيل الذي يشبه الإبرة رقيقاً وحساساً، بل إنه على شكل نجمة مضيئة وبراقة بشكل يخطف الأنظار.



