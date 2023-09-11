7 أحجار كريمة مميزة تشبه اللوحات الفنية.. منها التورمالين البطيخي
التاريخ
9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) تكونت
الأحجار الكريمة
عن طريق عوامل ضغط مختلفة في القشرة الأرضية، أو حتى تفاعل الضغط من عوامل التعرية، وينتج عن كل تلك العوامل الأحجار الكريمة، التي لم تكن مجرد حجر، بل هي عبارة عن لوحات فنية طبيعية، نتيجة تعرجات الأحجار، وألوانها، ويستعرض اليوم السابع بعض الأحجار الفريدة التي لم يوجد في مثلها اثنان حول العالم بشكلها وذلك وفقاً لما نشره موقع "unearthedgemstones". البرق الأبيض
هو حجر له العديد من الأسماء المختلفة، منها البرق المنصهر، أو لؤلؤ البرق، ويتكون هذا الحجر عندما يضرب البرق الشديد حجر اللؤلؤ، وقوة البرق قد تزيد عن عشرات الملايين فولت وحرارة تزيد عن سبعين ألف درجة، وهذا ما يتسبب في تغير شكل ومكونات هذا الحجر، والتي تجعله شفافا، وبه الخطوط البيضاء والتي تشبه البرق في السماء.
البرق الأبيض العقيق الشجيري
يعرف أيضا باسم العقيق الطبيعي ، وهو عبارة عن حجر، تم الضغط عليه لينتج الهيكل الشبيه بالشجرة، وهو من الأحجار الكريمة المثيرة للاهتمام والملهمة للغاية.
العقيق الشجيري فلوريت مع شورل
هو حجر كريم كريستالي، به خطوط من الفلوريت، والذي يجعله يشبه الكريستاله التي تشعبت منها داخلها خطوط من كريستالية بيضاء.
فلوريت مع شورل جمشت الصولجان
الجمشت هو أحد الأحجار الكريمة الكلاسيكية، وهذا الجمشت الصولجان جميل بشكل مذهل يخطف الأنظار ويلفت الانتباه.
جمشت الصولجان الخشب المتحجر
عندما تحل المعادن محل هيكل الخشب على مدى ملايين السنين، تولد قطعة من الخشب المتحجر، حيث يعد السوار الخشبي المتحجر طريقة رائعة لارتداء هذه الجوهرة الجميلة.
الخشب المتحجر التورمالين البطيخي
هو حجر عبارة عن طبقات من اللون الأحمر والأخضر تشبه ألوان البطيخ، ومن هنا جاء اسم التورمالين البطيخي، وهو حجر كريم يعمل على تهدئة الأعصاب ويقلل من التوتر.
البطيخ كوارتز روتيلاتيد الذهبي
ليس فقط الروتيل الذي يشبه الإبرة رقيقاً وحساساً، بل إنه على شكل نجمة مضيئة وبراقة بشكل يخطف الأنظار.
كوارتز روتيلاتيد الذهبي
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