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7 أحجار كريمة مميزة تشبه اللوحات الفنية.. منها التورمالين البطيخي

9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) تكونت
الأحجار الكريمة
عن طريق عوامل ضغط مختلفة في القشرة الأرضية، أو حتى تفاعل الضغط من عوامل التعرية، وينتج عن كل تلك العوامل الأحجار الكريمة، التي لم تكن مجرد حجر، بل هي عبارة عن لوحات فنية طبيعية، نتيجة تعرجات الأحجار، وألوانها، ويستعرض اليوم السابع بعض الأحجار الفريدة التي لم يوجد في مثلها اثنان حول العالم بشكلها وذلك وفقاً لما نشره موقع "unearthedgemstones".

البرق الأبيض

هو حجر له العديد من الأسماء المختلفة، منها البرق المنصهر، أو لؤلؤ البرق، ويتكون هذا الحجر عندما يضرب البرق الشديد حجر اللؤلؤ، وقوة البرق قد تزيد عن عشرات الملايين فولت وحرارة تزيد عن سبعين ألف درجة، وهذا ما يتسبب في تغير شكل ومكونات هذا الحجر، والتي تجعله شفافا، وبه الخطوط البيضاء والتي تشبه البرق في السماء.


البرق الأبيض العقيق الشجيري

يعرف أيضا باسم العقيق الطبيعي ، وهو عبارة عن حجر، تم الضغط عليه لينتج الهيكل الشبيه بالشجرة، وهو من الأحجار الكريمة المثيرة للاهتمام والملهمة للغاية.


العقيق الشجيري فلوريت مع شورل

هو حجر كريم كريستالي، به خطوط من الفلوريت، والذي يجعله يشبه الكريستاله التي تشعبت منها داخلها خطوط من كريستالية بيضاء.


فلوريت مع شورل جمشت الصولجان

الجمشت هو أحد الأحجار الكريمة الكلاسيكية، وهذا الجمشت الصولجان جميل بشكل مذهل يخطف الأنظار ويلفت الانتباه.


جمشت الصولجان الخشب المتحجر

عندما تحل المعادن محل هيكل الخشب على مدى ملايين السنين، تولد قطعة من الخشب المتحجر، حيث يعد السوار الخشبي المتحجر طريقة رائعة لارتداء هذه الجوهرة الجميلة.


الخشب المتحجر التورمالين البطيخي

هو حجر عبارة عن طبقات من اللون الأحمر والأخضر تشبه ألوان البطيخ، ومن هنا جاء اسم التورمالين البطيخي، وهو حجر كريم يعمل على تهدئة الأعصاب ويقلل من التوتر.


البطيخ كوارتز روتيلاتيد الذهبي

ليس فقط الروتيل الذي يشبه الإبرة رقيقاً وحساساً، بل إنه على شكل نجمة مضيئة وبراقة بشكل يخطف الأنظار.


كوارتز روتيلاتيد الذهبي



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