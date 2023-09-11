5 أبراج تنتظر الشتاء بفارغ الصبر.. يستمدون منه طاقة إيجابية وتزداد رومانسيتهم
التاريخ
9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، نجد أن هناك عدد من الشخصيات العاشقة لفصل الشتاء تشعر بالفرح والسعادة عند اقترابه وتنتظره بكل حماس، ووفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبيرة الأبراج نستعرض أبرز الأبراج العاشقة للشتاء والتي تكون في أفضل حالاتها خلال فصل الشتاء على عكس الكثير من الشخصيات التي تعتبره فصل الملل والكسل وتأجيل الأعمال.
أبراج اكثر حبنًا للشتاء
أبراج تنتظر الشتاء بفارغ الصبر: برج الثور:
يعتبر برج الثور من الأبراج العاشقة لفصل الشتاء وينتظرون قدومه بقوة، بالإضافة إلى أن صفات الشتاء تتشابه مع برج الثور من حيث الهدوء والسكون، فمولود برج الثور يمتاز بهدوئه وسكونه وقوة صبره، أيضًا يستمد مولود برج الثور قوته ونشاطه من خلال الشتاء، ويقل تفاعله بشكل كبير في فصل الصيف. برج الأسد:
بالرغم من طبيعية برج الأسد التي تختلف بشكل تام مع فصل الشتاء، فمولود الأسد من الشخصيات العصبية السريعة الكاره للروتين، وعاشقة للتغيير، لكن فصل الشتاء يمثل طاقة بهجة وحب ونشاط كبير لمولود الأسد، يمارس التمارين الرياضية ويقضي ساعة من المشي يوميًا، يحصل على رشاقته في فصل الشتاء على عكس شخصيات أخري. برج السرطان:
برج السرطان عاشق لقضاء الوقت في البيت وتناول الأطعمة السكريات بشكل كبير جدًا لذا نجده ينتظر الشتاء للاستمتاع باليوم امام شاشات التليفزيون والاستمتاع بتناول القهوة والمشروبات الساخنة والشكولاتة. برج الجدي:
برج الجدي يعشق الشتاء ويبذل طاقة ومجهود أكبر خلاله وانتاجيته تكون أفضل، أيضًا يفكر ويضع خطط كثيرة ويحصد نجاحات عالية، ففصل الشتاء يمثل له طاقة إيجابية ونشاط وحيوية. برج الميزان:
برج الميزان يعشق الشتاء ينتظرها بشكل كبير جدًا للظهور بشكل أنيق ومميز فهو محب للملابس الشتوية وتنسيق الألوان، أيضًا يقضي أطول وأفضل وقت مع شريك حياته، يشعر بأن هناك زيادة في النشاط العاطفي، ويشعر بأنه يريد المرح والسفر مع شريك حياته
أبراج عاشقة للشتاء
أبراج تحب الشتاء
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