



يعتبر برج الثور من الأبراج العاشقة لفصل الشتاء وينتظرون قدومه بقوة، بالإضافة إلى أن صفات الشتاء تتشابه مع برج الثور من حيث الهدوء والسكون، فمولود برج الثور يمتاز بهدوئه وسكونه وقوة صبره، أيضًا يستمد مولود برج الثور قوته ونشاطه من خلال الشتاء، ويقل تفاعله بشكل كبير في فصل الصيف.

بالرغم من طبيعية برج الأسد التي تختلف بشكل تام مع فصل الشتاء، فمولود الأسد من الشخصيات العصبية السريعة الكاره للروتين، وعاشقة للتغيير، لكن فصل الشتاء يمثل طاقة بهجة وحب ونشاط كبير لمولود الأسد، يمارس التمارين الرياضية ويقضي ساعة من المشي يوميًا، يحصل على رشاقته في فصل الشتاء على عكس شخصيات أخري.

برج السرطان عاشق لقضاء الوقت في البيت وتناول الأطعمة السكريات بشكل كبير جدًا لذا نجده ينتظر الشتاء للاستمتاع باليوم امام شاشات التليفزيون والاستمتاع بتناول القهوة والمشروبات الساخنة والشكولاتة.

برج الجدي يعشق الشتاء ويبذل طاقة ومجهود أكبر خلاله وانتاجيته تكون أفضل، أيضًا يفكر ويضع خطط كثيرة ويحصد نجاحات عالية، ففصل الشتاء يمثل له طاقة إيجابية ونشاط وحيوية.

برج الميزان يعشق الشتاء ينتظرها بشكل كبير جدًا للظهور بشكل أنيق ومميز فهو محب للملابس الشتوية وتنسيق الألوان، أيضًا يقضي أطول وأفضل وقت مع شريك حياته، يشعر بأن هناك زيادة في النشاط العاطفي، ويشعر بأنه يريد المرح والسفر مع شريك حياته





