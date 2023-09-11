ينصح قبل بداية العام الدراسى الجدي باصطحاب الأطفال إلى المدرسة للتعرف على المدرسة من الداخل والفصول والأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المدرسة .

يفضل أيضاً تهيئة الطالب للمدرسة من خلال اصطحابه لشراء حقائب الظه واللوازم المدرسية لتذكيره بأن الصيف أقترب من نهايته، وحان الوقت للاستعداد والتحضير للعودة للمدرسة.

نصحت ماريا ساندرز، أخصائية اجتماعية،

أولياء أمور الطلاب الأكبر سنًا على وجه الخصوص، بحصولهم على جدول الحصص عند الإعلان عنه، وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، تكون الجداول الزمنية أبسط، ولكن يفضل تخصيص وقت لتناول الوجبات الخفيفة. وأي شيء يمكن أن يهدئ من قلقهم.





يجب مراجعة الصعوبات التي واجهها الطفل في العام الدراسى الماضى من ناحية المواد الدراسية و والتفكير والتخطيط في حلها في المدرسة الجديدة .

يجب وضع خطة للطفل تساعد على حمايته من المشاكل التي كان يواجهها مع زملائه من تنمر ومضايقات حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى وذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين لتهيئة الطفل للتعامل مع مثل هذه المواقف.

يجب أن يتحدث الوالدين مع الطفل عن الضغوط والمخاوف التي يواجهها الطفل في المدرسة والتحدث معه عن الأنشطة التي يمكنه ممارستها والتي لم تكن تتوفر في المدرسة القديمة كما سوف يقابل أصدقاء جدد ويكون علاقات جديدة.

يجب مساعدة الطفل على تكوين علاقات صداقة مع زملائهم الجدد في المدرسة وذلك من خلال التعرف على الزملاء سواء كانوا أطفال الجيران أو العائلة، ومساعدتهم على تكوين علاقات معهم قبل العام الدراسي الجديد حتى يستعد الطفل للدخول للمدرسة وهو يشعر بالسعادة.