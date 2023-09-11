المدارس قربت.. نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بمدرسة جديدة بعيداً عن أصدقائه
التاريخ
9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الأسر خلال هذه الفترة للعام الدراسي الجديد من خلال شراء الزى المدرسى والأدوات المدرسية من أقلام وكراسات وغيرها، ولكن قد يشعر بعض الأطفال الذين اضطروا للانتقال لمدرسة أخرى أقرب لمنزلهم و لغيرها من الأسباب، بالحزن بسبب عدم قدرتهم على رؤية أصدقائهم بالمدرسة مرة أخرى، ولذلك يجب اتباع عدة نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بالمدرسة الجديدة، وفقاً لما ذكره موقع " insider ". نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بالمدرسة الجديدة اصطحاب الأطفال للمدرسة
ينصح قبل بداية العام الدراسى الجدي باصطحاب الأطفال إلى المدرسة للتعرف على المدرسة من الداخل والفصول والأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المدرسة .
تهيئة الطفل للمدرسة الجديدة شراء اللوازم المدرسية
يفضل أيضاً تهيئة الطالب للمدرسة من خلال اصطحابه لشراء حقائب الظه واللوازم المدرسية لتذكيره بأن الصيف أقترب من نهايته، وحان الوقت للاستعداد والتحضير للعودة للمدرسة.
اصطحاب الطفل إلى المدرسة التعرف على الجدول المدرسى
نصحت ماريا ساندرز، أخصائية اجتماعية،
أولياء أمور الطلاب الأكبر سنًا على وجه الخصوص، بحصولهم على جدول الحصص عند الإعلان عنه، وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، تكون الجداول الزمنية أبسط، ولكن يفضل تخصيص وقت لتناول الوجبات الخفيفة. وأي شيء يمكن أن يهدئ من قلقهم.
نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بمدرسة جديدة
حل المشاكل
يجب مراجعة الصعوبات التي واجهها الطفل في العام الدراسى الماضى من ناحية المواد الدراسية و والتفكير والتخطيط في حلها في المدرسة الجديدة . التعرف على الصراعات التي واجهها الطفل
يجب وضع خطة للطفل تساعد على حمايته من المشاكل التي كان يواجهها مع زملائه من تنمر ومضايقات حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى وذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين لتهيئة الطفل للتعامل مع مثل هذه المواقف. التحدث مع الطفل
يجب أن يتحدث الوالدين مع الطفل عن الضغوط والمخاوف التي يواجهها الطفل في المدرسة والتحدث معه عن الأنشطة التي يمكنه ممارستها والتي لم تكن تتوفر في المدرسة القديمة كما سوف يقابل أصدقاء جدد ويكون علاقات جديدة. تعزيز الألفة مع الزملاء الجدد
يجب مساعدة الطفل على تكوين علاقات صداقة مع زملائهم الجدد في المدرسة وذلك من خلال التعرف على الزملاء سواء كانوا أطفال الجيران أو العائلة، ومساعدتهم على تكوين علاقات معهم قبل العام الدراسي الجديد حتى يستعد الطفل للدخول للمدرسة وهو يشعر بالسعادة.
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