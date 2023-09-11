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المدارس قربت.. نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بمدرسة جديدة بعيداً عن أصدقائه

9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد الأسر خلال هذه الفترة للعام الدراسي الجديد من خلال شراء الزى المدرسى والأدوات المدرسية من أقلام وكراسات وغيرها، ولكن قد يشعر بعض الأطفال الذين اضطروا للانتقال لمدرسة أخرى أقرب لمنزلهم و لغيرها من الأسباب، بالحزن بسبب عدم قدرتهم على رؤية أصدقائهم بالمدرسة مرة أخرى، ولذلك يجب اتباع عدة نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بالمدرسة الجديدة، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".

نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بالمدرسة الجديدة اصطحاب الأطفال للمدرسة

ينصح قبل بداية العام الدراسى الجدي باصطحاب الأطفال إلى المدرسة للتعرف على المدرسة من الداخل والفصول والأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المدرسة .


تهيئة الطفل للمدرسة الجديدة شراء اللوازم المدرسية

يفضل أيضاً تهيئة الطالب للمدرسة من خلال اصطحابه لشراء حقائب الظه واللوازم المدرسية لتذكيره بأن الصيف أقترب من نهايته، وحان الوقت للاستعداد والتحضير للعودة للمدرسة.


اصطحاب الطفل إلى المدرسة التعرف على الجدول المدرسى

نصحت ماريا ساندرز، أخصائية اجتماعية،
أولياء أمور الطلاب الأكبر سنًا على وجه الخصوص، بحصولهم على جدول الحصص عند الإعلان عنه، وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، تكون الجداول الزمنية أبسط، ولكن يفضل تخصيص وقت لتناول الوجبات الخفيفة. وأي شيء يمكن أن يهدئ من قلقهم.


نصائح لتهيئة الطفل للالتحاق بمدرسة جديدة


حل المشاكل

يجب مراجعة الصعوبات التي واجهها الطفل في العام الدراسى الماضى من ناحية المواد الدراسية و والتفكير والتخطيط في حلها في المدرسة الجديدة .

التعرف على الصراعات التي واجهها الطفل

يجب وضع خطة للطفل تساعد على حمايته من المشاكل التي كان يواجهها مع زملائه من تنمر ومضايقات حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى وذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين لتهيئة الطفل للتعامل مع مثل هذه المواقف.

التحدث مع الطفل

يجب أن يتحدث الوالدين مع الطفل عن الضغوط والمخاوف التي يواجهها الطفل في المدرسة والتحدث معه عن الأنشطة التي يمكنه ممارستها والتي لم تكن تتوفر في المدرسة القديمة كما سوف يقابل أصدقاء جدد ويكون علاقات جديدة.

تعزيز الألفة مع الزملاء الجدد

يجب مساعدة الطفل على تكوين علاقات صداقة مع زملائهم الجدد في المدرسة وذلك من خلال التعرف على الزملاء سواء كانوا أطفال الجيران أو العائلة، ومساعدتهم على تكوين علاقات معهم قبل العام الدراسي الجديد حتى يستعد الطفل للدخول للمدرسة وهو يشعر بالسعادة.


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