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هدير تروج للسياحة من شرم الشيخ بقطع حلوى بأشكال فرعونية تجوب العالم

9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يشعر الشخص بالملل فإنه يتجه لأى وسيلة تساعده على الهروب من هذا الشعور، سواء بالذهاب لأى مكان ترفيهى للتنزه فيه والتقاط الصور التذكارية هناك، أو الالتقاء ببعض الأصدقاء الذي لم يتقابل معهم منذ فترة طويلة، أو يمارس بعض الألعاب الترفيهية، ليهدر وقت فراغه ويتخلص من هذا الشعور، ولكن هدير أحمد فكرت خارج الصندوق واستغلت وقت فراغها في تعلم صنع الحلوى بأشكال فرعونية لتكون بمثابة دعاية وترويج للسياحة في مصر.


حلوى

تحدثت هدير أحمد، خريجة كلية الآداب قسم انثروبولوجي بجامعة الإسكندرية، عن اتجاهها لصنع حلوى بأشكال فرعونية، حيث قالت لـ"اليوم السابع": "فكرة صنع حلوى بأشكال فرعونية فكرت فيها لأنى عايشة فى شرم الشيخ وفيه سياح من جنسيات مختلفة بتيجى بشكل مستمر وبيحبوا أي حاجة عليها رسومات فرعونية، ففكرت أعمل حلوى بأشكال فرعونية وأعرضها للبيع، بحيث يشترونها ويأخدونها معهم إلى بلادهم وتكون بمثابة رسالة للترويج للسياحة بمصر".


حلوى على أشكال فرعونية

وتابعت الشابة الثلاثينية: "اتعلمت صنع الحلوى من خلال مقاطع فيديوهات على اليوتيوب ومع تكرار الممارسة أقدرت أطور من نفسى وأصنع حلوى بأشكال فرعونية وبقالى 3 سنين شغالة في صنع النوع ده من الحلوى".


حلوى من صنع هدير

لم تكتفى هدير بصنع حلوى بأشكال فرعونية لتكون بمثابة دعاية للترويج للسياحة بمصر ولكن صمم صناديق الحلوى مطبوع عليها رسومات فرعونية حتى يراها الجميع بداية من سفر السائح من شرم حتى يصل لمنزله، حيث قالت: "صممت بوكس مطبوع عليه أشكال فرعونية لتعبر عن الهوية المصرية وتحمل حلوى بأشكال فرعونية تكون بمثابة هدية بتتاكل وشيك، والحمد لله سياح كتير من إيطاليا وإنجلترا اشتروها وسافروا بيها لبلادهم".


حلوى


وعن الصعوبات التي تواجهها في عملها قالت: "الصعوبات اللى بتواجهنى هي ضعف الإمكانيات لأني معنديش مكان كبير أشتغل فيه أو أجهزة كافية تساعدنى ودرجة الحرارة العالية اللى ساعات بتفسد الحلوى".


صندوق الحلوى بأشكال فرعونية


وعبرت هدير عن حلمها الذى تسعى لتحقيقه فقالت: "نفسى أفتح مكان كبير وأوصّل فكرتى للعالم كله وإن أنا مصرية وكل زباينى أجانب وقد إيه بيحبوا شغلى".


هدير أحمد

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