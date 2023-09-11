هدير تروج للسياحة من شرم الشيخ بقطع حلوى بأشكال فرعونية تجوب العالم
التاريخ
9/11/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يشعر الشخص بالملل فإنه يتجه لأى وسيلة تساعده على الهروب من هذا الشعور، سواء بالذهاب لأى مكان ترفيهى للتنزه فيه والتقاط الصور التذكارية هناك، أو الالتقاء ببعض الأصدقاء الذي لم يتقابل معهم منذ فترة طويلة، أو يمارس بعض الألعاب الترفيهية، ليهدر وقت فراغه ويتخلص من هذا الشعور، ولكن هدير أحمد فكرت خارج الصندوق واستغلت وقت فراغها في تعلم صنع الحلوى بأشكال فرعونية لتكون بمثابة دعاية وترويج للسياحة في مصر.
حلوى
تحدثت هدير أحمد، خريجة كلية الآداب قسم انثروبولوجي بجامعة الإسكندرية، عن اتجاهها لصنع حلوى بأشكال فرعونية، حيث قالت لـ"اليوم السابع": "فكرة صنع حلوى بأشكال فرعونية فكرت فيها لأنى عايشة فى شرم الشيخ وفيه سياح من جنسيات مختلفة بتيجى بشكل مستمر وبيحبوا أي حاجة عليها رسومات فرعونية، ففكرت أعمل حلوى بأشكال فرعونية وأعرضها للبيع، بحيث يشترونها ويأخدونها معهم إلى بلادهم وتكون بمثابة رسالة للترويج للسياحة بمصر".
حلوى على أشكال فرعونية
وتابعت الشابة الثلاثينية: "اتعلمت صنع الحلوى من خلال مقاطع فيديوهات على اليوتيوب ومع تكرار الممارسة أقدرت أطور من نفسى وأصنع حلوى بأشكال فرعونية وبقالى 3 سنين شغالة في صنع النوع ده من الحلوى".
حلوى من صنع هدير
لم تكتفى هدير بصنع حلوى بأشكال فرعونية لتكون بمثابة دعاية للترويج للسياحة بمصر ولكن صمم صناديق الحلوى مطبوع عليها رسومات فرعونية حتى يراها الجميع بداية من سفر السائح من شرم حتى يصل لمنزله، حيث قالت: "صممت بوكس مطبوع عليه أشكال فرعونية لتعبر عن الهوية المصرية وتحمل حلوى بأشكال فرعونية تكون بمثابة هدية بتتاكل وشيك، والحمد لله سياح كتير من إيطاليا وإنجلترا اشتروها وسافروا بيها لبلادهم".
حلوى
وعن الصعوبات التي تواجهها في عملها قالت: "الصعوبات اللى بتواجهنى هي ضعف الإمكانيات لأني معنديش مكان كبير أشتغل فيه أو أجهزة كافية تساعدنى ودرجة الحرارة العالية اللى ساعات بتفسد الحلوى".
صندوق الحلوى بأشكال فرعونية
وعبرت هدير عن حلمها الذى تسعى لتحقيقه فقالت: "نفسى أفتح مكان كبير وأوصّل فكرتى للعالم كله وإن أنا مصرية وكل زباينى أجانب وقد إيه بيحبوا شغلى".
هدير أحمد
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