



وليد جمال الدين: استثمرنا ما يقرب من 3 مليارات دولار فى البنية التحتية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.





البريد المصرى: خصم 25% على خدمات البريد السريع بين مصر والمغرب

أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد قررت الهيئة القومية للبريد نسبة خصم 25% على خدمات البريد السريع الصادرة من مصر إلى المغرب لمدة شهر بدءا من اليوم 11 سبتمبر وذلك تضامنا مع الشعب المغربى الشقيق بعد الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة المغربية.





أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى فى شهر عند 2190 جنيها للجرام عيار 21

هبطت أسعار الذهب قبل قليل بمستهل تعاملات الأسبوع لأول مرة منذ شهر دون 2200 جنيه مسجلة 2190 جنيها بانخفاض 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2190 جنيها للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1924 دولار.





البترول:56.2 ألف برميل زيت يوميا معدلات إنتاج شركة جابكو

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى تطبيق احدث التكنولوجيات على نطاق واسع فى عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات.





أسعار النفط تسجل90.41 دولار لخام برنت و86.98 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 90.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.98 دولار للبرميل.





هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات تتجاوز 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.





وزير الإسكان يلتقى نظيره السعودى لمناقشة استراتيجيات العمل بالوزارتين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالسعودية، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى افتتاح معرض سيتى سكيب، وبحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.





"إيسترن كومبانى" تورد 182.5 مليون جنيه يوميا لخزانة الدولة العام الماضى

كشفت الشرقية-إيسترن كومباني، عن سداد 54.8 مليار جنيه لخزانة الدولة خلال العام المالي 2022/2023 وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يوميًا خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل)، وذلك عن الضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح، وذلك وفقًا لتقرير الشركة للبورصة المصرية.