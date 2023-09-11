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أخبار البورصة اليوم الإثنين 11 - 9 - 2023

9/11/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 11-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.


إيقاف تداول 3 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والمصرية للدواجن.


البورصة تخسر 15 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 616.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.41%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 43.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.54%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، 411 ألف جنيه، 23 مليون جنيه، 111.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 209.3 ألف جينه، 271 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة.



وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.


بنك فيصل الإسلامي
أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري المصدرة (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 756.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.4 مليون جنيه.


تعاملات الداخليين
تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 500 ألف سهم، 694.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 32 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.7 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 25 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10711 سهم، 55.1 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 209 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 2700 سهم، على التوالي.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1420 سهم، 80 سهم، 325 ألف سهم، على التوالي.


السويدي إليكتريك
قالت شركتا السويدي إليكتريك، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إن الخبر المنشور عن منح قرض مشترك من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون دولار مناصفة بين الشركتين ليس صحيحًا بالمرة.


مصر الجديدة للإسكان
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15 مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.



كما وافق مجلس إدارة الشركة، وفقًا لإفصاح للبورصة المصرية، على قبول اعتذار الدكتور خالد زكريا العادلي عن استمراره في منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية مجلس الإدارة، وتعيين محمد عبد المنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم الإثنين، وكذلك وافق المجلس على إقامة فاعلية شركة "أسبوع القاهرة للتصاميم" بقيمة مليون جنيه شاملة الضرائب وذلك اعتبارًا من 3 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل.







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