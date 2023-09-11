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الذهب ينخفض لأدنى مستوى خلال شهر.. والدولار مستقر في البنوك.. فيديو

9/11/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية فى النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع اليوم، منها هبوط أسعار الذهب
بمستهل تعاملات الأسبوع لأول مرة منذ شهر دون 2200 جنيه مسجلة 2190 جنيها بانخفاض 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2190 جنيها للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1924 دولارا.


أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2190 جنيها.

عيار 18 يسجل 1877 جنيها .

عيار 14 يسجل 1460 جنيها

الجنيه الذهب 17520 جنيها

كما استعرضت النشرة أسعار العملات ، سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع،


سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.93 جنيه للشراء، 33.13 جنيه للبيع،
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سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.35 جنيه للشراء، 38.64 جنيه للبيع،

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع،

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.08 جنيها للشراء، و100.06 جنيه للبيع،


واستعرض الزميل عبد الحليم سالم لقاء
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، سفير بيرو بالقاهرة، خوسيه بيتانكورت خيسوس، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.


أكد وليد جمال الدين
أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليار دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما تجري العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، وأكد على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.

من جانبه ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية بهدف
إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الانتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة، لافتاً إلى أن القطاع يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية حيث بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 2 مليار و635 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و384 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.5%.


من جانبها التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والقيادات والمسئولين من الجانبين، وذلك في إطار زيارتها لمصر لحضور المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.


أوضحت "المشاط"، أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027 الذي تم توقيعه خلال مايو الماضي، يعزز جهود التنمية المستدامة في ثلاث محاور رئيسية على رأسها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتحسين وظائف القطاع الخاص ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز برامج التدريب لإعداد الخريجين المتميزين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك فضلًا عن الاهداف الاخرى المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.



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