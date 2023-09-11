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التخطيط تختتم فعاليات الدورة السادسة لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

9/11/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدورة السادسة من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات والذي تعقده الوزارة سنويًا، وذلك بحضور طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة.



وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم مضيفة أن مستوى التنمية الوطنية في أي بلد يعتمد إلى حد كبير على مدى تسخير الحكومة لإمكانات الشباب واستغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي واستدامتهما، مؤكدة أن ضمان تمكين جميع الشباب، وإطلاق إمكاناتهم من خلال الحصول على عمل لائق سيدفع التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة.



وخلال حفل تخريج الدفعة الثانية من الدورة السادسة وختام البرنامج؛ أوضح طارق عبد الخالق أن دفعتي الدورة السادسة من أفضل الدفعات التي تم تدريبها منذ عام 2018، لما لديهم من إصرار على التعلم وتحقيق الاستفادة، متابعًا أن التدريب أضاف نوعًا من التعلم يغير مبادئ معينة لم تكن واضحة لدى المتدربين.



وتقدم عبد الخالق بالشكر لكل قيادات الوزارة لمساعدة المتدربين وتخصيص أفراد مسئولين عن تدريبهم وتوصيل رسالة الوزارة لمعرفة معلومات جديدة لم تكن لديهم، فضلًا عن مشاركة القيادات في تقديم مايقرب من17 ورشة خلال فترة استقبال الدفعة الثانية من برنامج التدريب الصيفي.



وأكد عبد الخالق أن الوزارة حريصة على عقد ملتقيات توظيفية حيث تم عقد أكثر من خمسة ملتقيات سابقة، ومن المقرر عقد ملتقيين قادميين بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، مشيرًا كذلك إلى أن التدريب يمنح المشاركين به ممن لديهم الكفاءة أولوية للعمل بالوزارة عند توافر الفرص لذلك.



وتضمنت فعاليات التدريب للدفعة الثانية عقد حوالي 17 ورشة عمل للتعريف بقطاعات الوزارة ووحداتها؛ قدمها قادة الوزارة والجهات التابعة لها وممثلين عن كل وحدة فضلًا عن تنظيم عدة زيارات ميدانية بمشاركة طلاب الدفعة الثانية من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.



وشهدت فعاليات تدريب الدفعة الثانية استحداث ورشة عمل عن وحدة الاتصال السياسي بالوزارة، والتي قدمها محمد أبوريدة، حيث تم استعراض دور مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاءهم وتقديم نبذة عن جلسات المجلسين واللجان، كما تطرق أبو ريدة إلى تشكيل مجلس النواب والمكون من 448 عضو فردي و120 قوائم، 28 عضو بالتعيين، بالإضافة إلى استعراض عدد أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ 100 عضو و100 قائمة فضلًا عن الأعضاء بالتعيين.



واستعرض أبو ريده اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ والاختصاصات العامة للبرلمان المصري من وضع لائحة والمحافظة على النظام الداخلي وضمان استقلالية أعضائه بالإضافة إلى تعديل الدستور ومشروعات القوانين وكذلك اقتراحات القوانين واقراراها، فضلًا عن إقرار المعاهدات والاتفاقيات، إلى جانب المهمة السياسية لمجلس النواب والدور السياسي للمجلس تجاه الحكومة.



وتضمنت مجموعة الورش المنعقدة ورشة حول مهام الوكيل الدائم بالوزارة، قدمها م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة وأوضح أنه يمثل أول وكيل دائم بالحكومة المصرية، وذلك لكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أول وزارة تستحدث تلك الوظيفة.



كما عقدت الوزارة ورشة تدريبية للطلاب للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي قدمها السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ليستعرض فئات المبادرة وإجراءاتها وأهدافها، وما تم بفعاليات الدورة الثانية للمبادرة.



كما شملت أجندة الورش؛ ورشة حول دور قطاع التنمية البشرية والتي قدمها د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية لاستعراض دور القطاع والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة وكيفية توزيع الاستثمارات في المشروعات الخدمية وتوصيلها للمواطنين في أماكنهم.



وضمن ورشة قطاع البنية الأساسية بالوزارة، استعرضت د.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع.



كما قدمت د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة نبذة عن القطاع ودوره وكذلك تعريف ومتطلبات التنمية المحلية.



وخلال الورشة المنعقدة حول دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تناولت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد الحديث حول دور المعهد ورؤيته ورسالته، وكذلك أهمية التدريب وبناء القدرات.



وتضمن جدول الورش كذلك؛ ورشة تدريبية حول وحدة البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة، وتناول فريق وحدة البرامج والأداء بالوزارة الحديث حول منهجية الوحدة ومشروع حياة كريمة وكذلك حوافز تميز الأداء خلال الورشة.



ومن جانبها استعرضت م.أمنية كمال المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية دور الإدارة بالوزارة، وتعريف التخطيط الاستراتيجي.



وخلال ورشة جائزة مصر للتميز الحكومي تناولت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة الحديث حول الهدف الرئيسي من الجوائز
والغرض منها الجائزة باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة لتطوير الأداء الحكومي بالجهاز الإداري للدولة لتحقيق الريادة العالمية.



واستعرضت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تعريف التنمية المستدامة وتطبيقاتها على المستوى المحلى، كما تناولت الحديث حول جميع المشروعات القومية التي تساهم فيها وزارة التخطيط وربطها بأهداف التنمية المستدامة.



وتضمن جدول ورش العمل المنعقدة؛ ورشة حول دور وحدة التنمية المستدامة ، استعرض فريق عمل الوحدة خلالها مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، ودور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية.



كما قدم فريق مركز التغيرات المكانية ورشة حول المركز الوطني للبنية المعلوماتية، وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية ودور المركز في ذلك. واختتمت فعاليات التدريب بعقد ورشة حول أهداف وأنشطة المركز الديموغرافي بمصر والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة فريق عمل المركز.







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