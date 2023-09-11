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البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للحديد الإسفنجي بقيمة 6 مليارات جنيه

9/11/2023 2:36:00 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 117.4 مليون سهم بقيمة 6 مليارات جنيه، وصفقة على الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب بحجم تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، وصفقة على شركة المصانع الدولية لدرفلة الصلب بحجم تداول 832.8 ألف سهم بقيمة 426.8 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 126.7 مليون سهم بقيمة 10 مليارات جنيه عبر تنفيذ 59 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 616.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.41%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 43.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.54%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، 411 ألف جنيه، 23 مليون جنيه، 111.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 209.3 ألف جينه، 271 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة.







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