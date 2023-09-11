وأوضحت إدارة المعرض، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن شخصية المعرض هذا العام هو الكاتب الصحفي الراحل جمال الغيطاني، الروائي الكبير الذي حارب وشارك على جبهة النصر فى حرب أكتوبر المجيدة كمراسل صحفي، حيث تقام فعاليات المعرض هذا العام تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للانتصار العظيم.

ويتخلل فعاليات الدورة التاسعة لقاءات وندوات عن أبرز الأدباء والمفكرين والفنانين اللذين عاصروا وشاركوا في النصر، كما أعلنت إدارة المعرض عن اختيار الناشر محمود عبد النبى مديرًا لهذه الدورة الاستثنائية التي تواكب شهر النصر.

وصرح "عبد النبي" بأن المعرض الذى يقام علي مساحة 2000 متر بارض كلية الهندسة بوسط مدينة الشيخ زايد سيشارك فيه أكثر من 100 دار نشر؛ ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين

وأوضح عبد النبي أن الدورة التاسعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب سوف تتضمن برنامج خاص للأطفال سوف تقام أنشطته في الفترة الصباحية من العاشرة حتي الثانية ظهرا، على أن تقام الندوات في الفترة المسائية من السادسة إلى العاشرة مساءً.