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صالح سليم والروايات.. الشموع السوداء عن رواية تركية

9/11/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 93 على ميلاد أسطورة النادى الأهلى، الكابتن صالح سليم ، رئيس القلعة الحمراء الأسبق، إذ ولد فى 11 سبتمبر عام 1930، من أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية وعلم من أعلام النادي الأهلي المصري، وفنان سينمائى، إذ قام بالتمثيل فى ثلاث أفلام فى السينما المصرية.



بخلاف أمجاده كلاعب كرة قدم في النادي الأهلى، ومن بعده كإدارى ورئيس للقلعة الحمراء، كانت للراحل صالح سليم تجربة مع السينما، حيث قدم صالح سليم خلال مشواره 3 أفلام سينمائية استطاع خلالها تخليد اسمه كواحد من نجومها، حقق صالح سليم خلال الأفلام التى شارك فيها نجاحًا كبيرًا، خاصة لما تمتع به شعبية كبيرة من كونه لاعبًا فى النادى الأهلى، كما كان لديه قبول ووسامة إضافة أن أداءه التمثيلى الأفلام أبرز أنه درس التمثيل منذ الصغر وليس أنه وجه جديد، إلا أنه اكتفى بتقديم ثلاثة أفلام فقط رغم العروض الفنية المتعددة التى كان يتلقاها وأكد الكثيرون أنه لو استمر بالعمل فى السينما لكان واحداً من أبرز نجومها على الاطلاق.



من ضمن الأعمال التى قدمها الكابتن صالح سليم، عملين كانا من أصل روائي، هما:



الشموع السوداء

وبحسب المؤرخ الفني محمود قاسم في مقال تحت عنوان "أمير الظلام" فأن فيلم "الشموع السوداء، يعد الفيلم الأول للمخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، الذى كتب قصته المأخوذة عن رواية تركية بعنوان تحت ظلال الليلك للكاتبة مبرورة سامى، وهى رواية نشرت فيما بعد كاملة فى سلسلة مطبوعات كتابى فى مصر، التى كان يصدرها حلمى مراد، الفيلم من بطولة، مديحة يسرى، وسراج منير، ومحمود المليجى، وتدور الأحداث حول فتاة تهرب من أسرتها بسبب معاملة زوجة الأب القاسية وتعمل بأحد المستشفيات وتتعرف على فاقد البصر يعانى من مشكلة عاطفية بعد خيانة زوجته السابقة له مع رجل آخر وانعكس ذلك على معاملته القاسية والجافة مع الممرضة التى أصرت على الوقوف بجانبه حتى يتم شفاؤه، وبسبب هذه الممرضة تحدث غيرة من عشيقة الأخ التى تقوم بقتله بسبب محاولات تحرشه المستمرة بالممرضة.



ورواية "تحت ظلال الليلك" رواية للروائية التركية مبرورة سامي، تحكي الرواية التركية عن قصة شاب صدمته رؤية حبيبته وهي تخونه بالعمى، فكره النساء، وآثر حياة الظلام واحتساء الخمر ليل نهار، وتبدأ حياته في التغير شيئاً فشيئاً حتى تأتي ممرضة تشعره بقيمة الوجود والحياة، فيقع في حبها وتتوالى الأحداث.



الباب المفتوح

الباب المفتوح هي رواية للكاتبة والأديبة لطيفة الزيات، تم طباعتها عام 1960 كما أن الرواية من ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية، تعد تلك الرواية البداية الفعلية التى فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات، وتمثل بشكل كبير الواقع الذي كان موجودا في مصر خلال فترة الخمسينيات في القرن العشرين، كما أن الرواية أوضحت كثيرًا من كيفية ترابط الشعب المصري ذلك الوقت أمام الاحتلال الإنجليزي.



تم إنتاج الرواية كفيلم سينيمائى من بطولة فاتن حمامة وصالح سليم وحسن يوسف ومحمود مرسي، كما شارك في كتابته الكاتب يوسف عيسى والمخرج هنري بركات.







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