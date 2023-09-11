وينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "وجهة ملهمة"، ويقام على مساحة تتجاوز 46 ألف متر مربع؛ وذلك بمشاركة كبيرة من دُور النشر والهيئات والمؤسسات الثقافية.

وعلى مدار عشرة أيام يقدم البرنامج الثقافي مجموعة من الفعاليات التي تزيد عن 200 فعالية، لجمهور المعرض ومنها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية، وورش عمل، وفعاليات متنوعة مخصصة للأطفال، بالإضافة لمجموعة من العروضٍ المسرحية، والحفلات الموسيقية، إلى جانب الندوات التي تستضيف مجموعة من الأدباء والكتاب.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة هذا العام مسابقة للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، بهدف امتاع الأطفال بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، ما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح أقدر على تحمل المسؤولية، ويسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها، إلى جانب استمرار جائزة المعرض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمخصصة لدور النشر، وتغطي خمس فئات للتميز في النشر، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض.

مؤتمر الناشرين الدولي

ويصاحب المعرض "مؤتمر الناشرين الدولي"، الذي تنظمه الهيئة في الرابع من أكتوبر، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صِناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصُنّاع المحتوى، والمتخصصين، الذين سيناقشون في جلساتٍ حوارية مختلف جوانب صِناعة الكتاب؛ لنقل التجارب الاحترافية للشركات الناشئة، وتعزيز فرص الناشرين المحليين في دخول مجال تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع وتداول الحقوق ونقل التجارب، وتصدير الثقافة السعودية للعالم، وتطوير صناعة النشر باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.



