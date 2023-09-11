السعودية تستعد لإطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.. فيديو
التاريخ
9/11/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة، في المملكة العربية السعودية، لإطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 ، والمزمع انطلاقه في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر، في مقره الجديد في جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية.
وينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "وجهة ملهمة"، ويقام على مساحة تتجاوز 46 ألف متر مربع؛ وذلك بمشاركة كبيرة من دُور النشر والهيئات والمؤسسات الثقافية.
وعلى مدار عشرة أيام يقدم البرنامج الثقافي مجموعة من الفعاليات التي تزيد عن 200 فعالية، لجمهور المعرض ومنها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية، وورش عمل، وفعاليات متنوعة مخصصة للأطفال، بالإضافة لمجموعة من العروضٍ المسرحية، والحفلات الموسيقية، إلى جانب الندوات التي تستضيف مجموعة من الأدباء والكتاب.
وبحسب وسائل الإعلام السعودية، يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرة هذا العام مسابقة للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، بهدف امتاع الأطفال بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، ما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح أقدر على تحمل المسؤولية، ويسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها، إلى جانب استمرار جائزة المعرض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمخصصة لدور النشر، وتغطي خمس فئات للتميز في النشر، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض.
مؤتمر الناشرين الدولي
ويصاحب المعرض "مؤتمر الناشرين الدولي"، الذي تنظمه الهيئة في الرابع من أكتوبر، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صِناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصُنّاع المحتوى، والمتخصصين، الذين سيناقشون في جلساتٍ حوارية مختلف جوانب صِناعة الكتاب؛ لنقل التجارب الاحترافية للشركات الناشئة، وتعزيز فرص الناشرين المحليين في دخول مجال تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع وتداول الحقوق ونقل التجارب، وتصدير الثقافة السعودية للعالم، وتطوير صناعة النشر باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.
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