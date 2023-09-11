Monday, 11 September 2023 11:06 GMT

روايات البوكر في الصيف.. نمر القمر رواية لكاتبة بريطانية ولدت فى القاهرة

9/11/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Youm7) نمر القمر.. رواية للكاتبة البريطانية بينيلوب ليفلى، نرشحها لجمهور الأدب العالمى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف ، لكونها واحدة من الروايات التى وصلت إلى قوائم الجائزة الشهيرة فى تاريخ الرواية.

في رواية "نمر القمر" تستكشف بينيلوب ليفلي الطبيعة المتغيرة للواقع والهوية من خلال الحياة العديدة للراوي، ففي هذه الرواية يتابع القارئ كلوديا هامبتون، الكاتبة المشهورة، والتي ترقد تحتضر في المستشفى.


رواية نمر القمر


ولكن بينما تتعامل معها الممرضات بتعاطف هادئ، فإنها تخطط لأعظم أعمالها: "تاريخ العالم... وفي هذه العملية، تاريخي". تدريجيًا، تعيد خلق الفسيفساء الغنية لحياتها وأوقاتها، مستحضرة أولئك الذين عرفتهم. هناك "جوردون"، شقيقها المحبوب؛ "جاسبر"، العاشق الساحر وغير الجدير بالثقة وأب "ليزا"، ابنتها الرائعة التقليدية؛ و"توم"، حبها الكبير الوحيد، الذي تم العثور عليه وفقدته في مصر في زمن الحرب.


رواية نمر القمر للكاتبة بينيلوب ليفلى


فازت بينيلوبي ليفلي بجائزة البوكر عام 1987، كما تم إدراجها في القائمة القصيرة مرتين - في عامي 1977 و1984. ولدت في القاهرة، وهي مؤلفة للعديد من الروايات الحائزة على جوائز ومجموعات القصص القصيرة للكبار والأطفال.


الكاتبة بينيلوب ليفلى

تم ترشيحها مرتين لجائزة البوكر: مرة في عام 1977 عن روايتها الأولى "الطريق إلى ليتشفيلد"، ومرة أخرى في عام 1984 عن روايتها "وفقًا لمارك". فازت لاحقًا بجائزة البوكر لعام 1987 عن روايتها التي نالت استحسانًا كبيرًا Moon Tiger. بالإضافة إلى رواياتها العديدة، نشرت قصصًا قصيرة ومذكرات عن طفولتها وسيرة ذاتية. وهي كاتبة مشهورة للأطفال وقد فازت بميدالية كارنيجي وجائزة وايتبريد. تم تعيينها في قائمة الشرف للعام الجديد عام 2001، ورتبة الإمبراطورية البريطانية في عام 2012.


MENAFN11092023000132011024ID1107047630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث