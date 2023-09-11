في رواية "نمر القمر" تستكشف بينيلوب ليفلي الطبيعة المتغيرة للواقع والهوية من خلال الحياة العديدة للراوي، ففي هذه الرواية يتابع القارئ كلوديا هامبتون، الكاتبة المشهورة، والتي ترقد تحتضر في المستشفى.





ولكن بينما تتعامل معها الممرضات بتعاطف هادئ، فإنها تخطط لأعظم أعمالها: "تاريخ العالم... وفي هذه العملية، تاريخي". تدريجيًا، تعيد خلق الفسيفساء الغنية لحياتها وأوقاتها، مستحضرة أولئك الذين عرفتهم. هناك "جوردون"، شقيقها المحبوب؛ "جاسبر"، العاشق الساحر وغير الجدير بالثقة وأب "ليزا"، ابنتها الرائعة التقليدية؛ و"توم"، حبها الكبير الوحيد، الذي تم العثور عليه وفقدته في مصر في زمن الحرب.





فازت بينيلوبي ليفلي بجائزة البوكر عام 1987، كما تم إدراجها في القائمة القصيرة مرتين - في عامي 1977 و1984. ولدت في القاهرة، وهي مؤلفة للعديد من الروايات الحائزة على جوائز ومجموعات القصص القصيرة للكبار والأطفال.

تم ترشيحها مرتين لجائزة البوكر: مرة في عام 1977 عن روايتها الأولى "الطريق إلى ليتشفيلد"، ومرة أخرى في عام 1984 عن روايتها "وفقًا لمارك". فازت لاحقًا بجائزة البوكر لعام 1987 عن روايتها التي نالت استحسانًا كبيرًا Moon Tiger. بالإضافة إلى رواياتها العديدة، نشرت قصصًا قصيرة ومذكرات عن طفولتها وسيرة ذاتية. وهي كاتبة مشهورة للأطفال وقد فازت بميدالية كارنيجي وجائزة وايتبريد. تم تعيينها في قائمة الشرف للعام الجديد عام 2001، ورتبة الإمبراطورية البريطانية في عام 2012.