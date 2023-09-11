روايات البوكر في الصيف.. نمر القمر رواية لكاتبة بريطانية ولدت فى القاهرة
التاريخ
9/11/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Youm7) نمر القمر.. رواية للكاتبة البريطانية بينيلوب ليفلى، نرشحها لجمهور الأدب العالمى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف ، لكونها واحدة من الروايات التى وصلت إلى قوائم الجائزة الشهيرة فى تاريخ الرواية.
في رواية "نمر القمر" تستكشف بينيلوب ليفلي الطبيعة المتغيرة للواقع والهوية من خلال الحياة العديدة للراوي، ففي هذه الرواية يتابع القارئ كلوديا هامبتون، الكاتبة المشهورة، والتي ترقد تحتضر في المستشفى.
رواية نمر القمر
ولكن بينما تتعامل معها الممرضات بتعاطف هادئ، فإنها تخطط لأعظم أعمالها: "تاريخ العالم... وفي هذه العملية، تاريخي". تدريجيًا، تعيد خلق الفسيفساء الغنية لحياتها وأوقاتها، مستحضرة أولئك الذين عرفتهم. هناك "جوردون"، شقيقها المحبوب؛ "جاسبر"، العاشق الساحر وغير الجدير بالثقة وأب "ليزا"، ابنتها الرائعة التقليدية؛ و"توم"، حبها الكبير الوحيد، الذي تم العثور عليه وفقدته في مصر في زمن الحرب.
رواية نمر القمر للكاتبة بينيلوب ليفلى
فازت بينيلوبي ليفلي بجائزة البوكر عام 1987، كما تم إدراجها في القائمة القصيرة مرتين - في عامي 1977 و1984. ولدت في القاهرة، وهي مؤلفة للعديد من الروايات الحائزة على جوائز ومجموعات القصص القصيرة للكبار والأطفال.
الكاتبة بينيلوب ليفلى
تم ترشيحها مرتين لجائزة البوكر: مرة في عام 1977 عن روايتها الأولى "الطريق إلى ليتشفيلد"، ومرة أخرى في عام 1984 عن روايتها "وفقًا لمارك". فازت لاحقًا بجائزة البوكر لعام 1987 عن روايتها التي نالت استحسانًا كبيرًا Moon Tiger. بالإضافة إلى رواياتها العديدة، نشرت قصصًا قصيرة ومذكرات عن طفولتها وسيرة ذاتية. وهي كاتبة مشهورة للأطفال وقد فازت بميدالية كارنيجي وجائزة وايتبريد. تم تعيينها في قائمة الشرف للعام الجديد عام 2001، ورتبة الإمبراطورية البريطانية في عام 2012.
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