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رائد الفضاء فرانك روبيو يحطم الرقم القياسى الأمريكى لأطول مهمة فضائية

9/11/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Youm7) لم يكن فرانك روبيو يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي، لكنه اليوم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، سيفعل ذلك، ليصبح "روبيو" رائد فضاء ناسا وعضو طاقم الرحلة الاستكشافية رقم 69 لمحطة الفضاء الأمريكية، هو الأمريكي الذي قام بأطول مهمة فضائية في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيتجاوز "روبيو" اليوم الاثنين الرقم القياسي 355 يومًا و3 ساعات و45 دقيقة التي سجلها رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي في عام 2022.



علاوة على ذلك، نظرًا لأنه ليس من المقرر أن يهبط حتى وفي 27 سبتمبر، سيصبح روبيو قريبًا أول أمريكي، وواحد من ستة أشخاص فقط، يقضون عامًا في الفضاء، ويعود في النهاية إلى الأرض بعد 371 يومًا في مدار حول الأرض.



وقال روبيو ، إنه لشرف كبير أن أكون واحدًا من الأشخاص الذين سيقضون عامًا في الفضاء"، "وبالتأكيد سيتم كسر هذا الرقم القياسي مرة أخرى قريبا"، "أعتقد أن هذه المدة مهمة حقًا، بمعنى أنها تعلمنا أن جسم الإنسان يمكنه التحمل، ويمكنه التكيف بينما نستعد للعودة إلى القمر ومن هناك، إلى الأمام على أمل المريخ



وانطلق روبيو في هذه الرحلة ، وهي الأولى له، في 21 سبتمبر 2022، وعلى متن مركبة الفضاء الروسية Soyuz MS-22، كان من المقرر أن يعود روبيو وزملاؤه - رواد فضاء روسكوزموس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين - إلى الأرض بعد حوالي ستة أشهر من المحطة الفضائية.



ثم في 14 ديسمبر بينما كان بروكوبيف وبتيلين يستعدان للسير في الفضاء ، تلقت وحدات التحكم في الطيران الروسية قياسًا عن بعد يوضح أن نظام التبريد الخارجي للمركبة الفضائية سويوز إم إس-22 كان يفقد الضغط، وأكدت الكاميرات الموجودة في المحطة أن المركبة سويوز كانت تسرّب سائل تبريد الأمونيا الخاص بها إلى الفضاء.



نظرًا لأن إعادة الطاقم إلى الأرض لم تعد آمنة، تم إطلاق مركبة "الإنقاذ" سويوز، MS-23، وفي 23 فبراير وتم تمديد إقامة بروكوبيف وبيتلين وروبيو في المحطة ستة أشهر أخرى.



وبدلاً من الخدمة في طاقم البعثة 67 و68 فقط، أصبح الثلاثة أيضًا جزءًا من البعثة 69. (سيكون رحيلهم على متن سويوز إم إس-23 بمثابة بداية الرحلة الاستكشافية 70).



قال رائد الفضاء ناسا وارن "وودي" هوبورج، خلال مؤتمر صحفي في المدار: "اعتقد فرانك أنه عندما طار إلى الفضاء، سيبقى هنا لمدة ستة أشهر، وفي منتصف مهمته، اكتشف أنها امتدت إلى عام". المؤتمر الذي يسبق عودته إلى الأرض بعد ستة أشهر في 3 سبتمبر، "لقد كانت قيادته هنا مذهلة وكان العمل معه رائعًا وفرانك يقدم تضحيات كبيرة لكونه بعيدًا عن عائلته لفترة طويلة."







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