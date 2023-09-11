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لوبى التكنولوجيا فى أوروبا.. 113 مليون يورو من الشركات للضغط على صناع القرار

9/11/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Youm7) تنفق شركات التكنولوجيا أكثر من 113 مليون يورو سنويًا على الضغط على سياسات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها منظمة الشركات الأوروبية (CEO)، ومن المثير للقلق أن قوة الضغط في صناعة التكنولوجيا زادت أيضًا بنسبة 16.5٪ على مدى العامين الماضيين - من 97 مليون يورو في عام 2021 إلى 113 مليون يورو في عام 2023، بحسب موقع TNW التقني.



وبشكل عام، يحاول إجمالي 651 شركة التأثير على الاقتصاد الرقمي للكتلة، من بينها، تهيمن شركات التكنولوجيا الكبرى (كما هو متوقع إلى حد ما) على الجهود المبذولة، وتحفر بشكل أعمق في جيوبها أكثر من أي وقت مضى.



وعلى وجه التحديد، تأتي شركة ميتا على رأس القائمة، حيث زادت ميزانيتها من 5.75 مليون يورو في عام 2021 إلى 8 ملايين يورو في عام 2023، وفي المركز الثاني، ضاعفت شركة أبل استثماراتها في الضغط من 3.5 مليون يورو إلى 7 ملايين يورو، وتأتي جوجل في المركز الرابع بمبلغ 5.5 مليون يورو، ومايكروسوفت في المركز السادس بمبلغ 5 مليون يورو.



وتحتل Meta أيضًا المرتبة الأولى في عدد جماعات الضغط بـ 17.05 مكافئًا بدوام كامل (FTEs)، فيما توظف جوجل وأمازون وآبل في المتوسط ثلاثة موظفين بدوام كامل أكثر مما كانوا عليه في عام 2021.



وتستمر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد الشركات التي تنفق على ممارسة الضغط، وتمثل أكبر عشر شركات في القائمة (والتي تشمل أيضًا أمازون وكوالكوم) أكثر من ثلث إجمالي إنفاق القطاع، حيث يصل إلى 40 مليون يورو، وفي المقابل، تنفق 75% من الشركات أقل من 200 ألف يورو، و25% حتى أقل من 5000 يورو.



والجدير بالذكر أن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تمثل حوالي 20% من جهود الضغط، تليها الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بمعدل 10٪ لكل منها، وفي الوقت نفسه، تمثل الشركات الصينية العملاقة، مثل تيك توك وعلي بابا، أقل من 1%.



ووفقًا للتقرير، فإن الدفع المتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى للتأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي لصالحها يرتبط ارتباطًا وثيقًا باللوائح التنظيمية الشاملة الأخيرة والوشيكة للكتلة - وليس من الصعب معرفة السبب، حيث يستهدف قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) اللذان تم فرضهما حديثًا عمالقة التكنولوجيا بشكل مباشر، حيث تم تصميمهما للحد من عدد من الجوانب الأساسية لنموذج أعمالهم، بما في ذلك الإشراف على المحتوى، والإعلانات المستهدفة، والاحتكار، ومكافحة الإرهاب. ممارسات المنافسة.



في الوقت نفسه، من المتوقع أن يمثل قانون الذكاء الاصطناعي المقبل مشكلة أخرى لشركات التكنولوجيا التي سيتعين عليها بناء ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بناءً على قواعد صارمة - خاصة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (المربحة للغاية).



في حين يبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد خسرت معركتي وDMA، إلا أنه لا يزال أمامها بعض الوقت لإنفاق مليون أو اثنين قبل أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ.









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