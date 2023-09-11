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رائد فضاء يستخدم كاميرا جديدة لتصوير ضربات البرق من خارج الأرض

9/11/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية
"أندرياس موجينسن" خلال تواجده حاليا بالمحطة الفضائية الدولية، لتصوير العواصف الرعدية والبرق وهي تتجه نحو الفضاء كجزء من علوم المناخ في مهمة هوجين الفضائية، حيث يخطط لاستكمال ابحاثه التى
أجراها عام 2015 داخل المحطة الفضائية.



وقد وصل موجنسن حديثًا إلى الفضاء في مهمة مدتها ستة أشهر، وسيدرس مرة أخرى العواصف الرعدية على الأرض ، و تشمل الظواهر المراوغة التي يأمل رؤيتها "(البرق المقلوب) و"العفاريت الحمراء" (التصريفات في طبقة من الغلاف الجوي للأرض ، المعروفة باسم الغلاف المتوسط).



وأثناء مهمة أندرياس الأولى "إيريس" التقط العديد من الصور لهذه الظواهر والتي بدت وكأنها تتراقص فوق السحب الرعدية، وخلال هذه المهمة سيستخدم أندرياس كاميرا المحطة الفضائية مع جهاز في الأعلى لالتقاط صور للعواصف الرعدية من نوافذ الكوبولا المبنية في أوروبا، فيما يقود التجربة أكبر معهد لأبحاث الفضاء في الدنمارك DTU Space، والذي قاد أيضًا أول تجربة مع أندرياس تسمى Thor في عام 2015.



وقال موجنسن لموقع "سبيس"
في يوليو ، قبل إقلاعه في 25 أغسطس على متن SpaceX Crew-7 : "لا يزال هناك الكثير مما يجب فهمه بالضبط حول كيفية تشكلها وكيفية تطورها" ، وأضاف أن هذه ستكون "واحدة من أكثر الدراسات إثارة" لفريق البحث، حيث تصدرت صوره لهذه الظواهر في عام 2015 أغلفة كل من مجلة Science وNature، وهي المجلات المرموقة في المجتمع العلمي.



وتم التقاط البرق بواسطة كاميرات في الفضاء من قبل بفضل الأقمار الصناعية القوية، ومن الأمثلة على ذلك سلسلة GOES الأمريكية (الأقمار الصناعية البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة إلى الأرض) وسلسلة الجيل الثالث الأوروبية الجديدة من Meteosat.



ومن المتوقع هذه المرة أن يبقى في الفضاء لمدة ستة أشهر على الأقل، أما الكاميرا الجديدة التي يحملها معه، والتي تسمى كاميرا ديفيس، هي أيضًا جديدة: فهي تلتقط ما يصل إلى 100000 صورة في الثانية بناءً على الأحداث التي تراها.



وقال موجنسن إن الكاميرا الجديدة "تمنح العلماء طريقة لدراسة تكوين وتطور هذه الأنواع من البرق بمزيد من التفصيل. ولا يزال هناك الكثير لفهم كيفية تشكلها بالضبط وكيفية تطورها"، كما أن الكاميرا تستخدم طريقة تصوير مختلفة عما هو موجود في الكاميرات القياسية.



وكتب مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان : "بدلاً من التقاط الصور عن طريق جمع الضوء من خلال مصراع الكاميرا، تقيس الكاميرا الاختلافات في الضوء وتستخدم تلك المعلومات لإنشاء صورة"، "لن يتم تسجيل أي شخص يجلس ساكنًا تمامًا في غرفة مضاءة على كاميرا ديفيس، لأن الضوء لا يتغير، إذا بدأ الشخص في التحرك، فستسجل كاميرا ديفيس التغير في الضوء وتنتج مقطع فيديو













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