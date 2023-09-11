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اكتشاف هزات غامضة على القمر تعود إلى مركبة أبولو 17 الفضائية

9/11/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Youm7) كان القمر نشطًا جيولوجيًا منذ ما بين 3.7 إلى 2.5 مليار سنة مضت، حيث تعرض للزلازل والانفجارات البركانية وانبعاث الغازات، وبفضل أن القمر جسمًا خاليًا من الهواء، فقد تم الحفاظ على الأدلة على هذا الماضي بعناية في شكل براكين خامدة وأنابيب الحمم البركانية وغيرها من الميزات.




وعلى الرغم من أن القمر كان خاملًا جيولوجيًا لمليارات السنين، إلا أنه لا يزال يتعرض لأحداث زلزالية صغيرة بسبب انثناء المد والجزر (بسبب سحب جاذبية الأرض) وتغيرات درجات الحرارة، تحدث هذه الأحداث الأخيرة بانتظام وتعرف باسم "الزلازل القمرية".



وبفضل بعثات أبولو، قام العلماء بقياس هذا النشاط باستخدام أجهزة قياس الزلازل الموضوعة على السطح، وفي دراسة حديثة ممولة من وكالة ناسا، قام فريق من الباحثين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) بإعادة فحص البيانات الزلزالية باستخدام نموذج التعلم الآلي.



حيث حددوا أن الزلازل الحرارية تحدث بانتظام دقيق للغاية خلال اليوم، و لكنهم وجدوا أيضًا هزات جديدة في البيانات التي لم تكن مرتبطة بالزلازل الحرارية، تلك التي حدثت فقط في الصباح.




ومن خلال تثليث أصل الزلازل الغامضة، أدرك الباحثون بشكل مفاجئ أنها جاءت من قاعدة الهبوط القمرية أبولو 17، والتي تتوسع وتهتز كل صباح عندما تسخنها الشمس .



وقال ألين هوسكر، أستاذ أبحاث الجيوفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والذي عمل في المشروع، في بيان : "كل صباح قمري، عندما تضرب الشمس مركبة الهبوط، تبدأ في الظهور" ، وكل خمس إلى ست دقائق، واحدة أخرى، على مدى خمس إلى سبع ساعات أرضية ، وكانت منتظمة ومتكررة بشكل لا يصدق."



لذا، في حين أن هذه الزلازل القمرية الجديدة قد لا تكون زلازل ناتجة عن القمر، إلا أنها لا تزال تساهم في معرفتنا الزلزالية عن الأجرام السماوية وهذا مهم بشكل خاص لتطور القمر في المستقبل.



وقال هوسكر: "من المهم أن نعرف قدر ما نستطيع من البيانات الموجودة حتى نتمكن من تصميم تجارب ومهمات للإجابة على الأسئلة الصحيحة". "القمر هو الجسم الكوكبي الوحيد غير الأرض الذي يحتوي على أكثر من مقياس زلازل في نفس الوقت ، إنه يمنحنا الفرصة الوحيدة لدراسة جسم آخر بدقة."





وهبطت أداة زلزالية جديدة على القمر الشهر الماضي مع مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan 3 ، وتمكنت من تسجيل الأدلة الخاصة بها على الزلازل القمرية ، سجلت أداة النشاط الزلزالي القمري (ILSA)، التي تتألف من ستة مقاييس تسارع عالية الحساسية، زلزالًا قمريًا طبيعيًا على ما يبدو في 26 أغسطس 2023 - على الرغم من أن المصدر قيد التحقيق. دخلت Chandrayaan-3 في وضع السكون في 2 سبتمبر استعدادًا لليلة القمرية .



وقال هوسكر: "من خلال المزيد من الأبحاث الزلزالية القمرية، نأمل أن نكون قادرين على رسم خريطة للفوهات الموجودة تحت السطح والبحث عن الرواسب ، وهناك أيضًا مناطق معينة في الفوهات الموجودة في القطب الجنوبي للقمر والتي لا ترى ضوء الشمس أبدًا؛ فهي مظللة بشكل دائم. إذا تمكنا من وضع عدد قليل من أجهزة قياس الزلازل هناك، فيمكننا البحث عن الجليد المائي الذي قد يكون محصورًا في باطن السطح ، وتنتقل الموجات الزلزالية أبطأ من خلال الماء."











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