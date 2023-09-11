إذا كنت تريد اكتشاف ما إذا كانت هذه الميزة ممكّنة لحسابك، فأنت تحتاج فقط إلى إعادة توجيه رسالة لمعرفة ما إذا كان الاختصار الجديد لإنشاء دردشة جماعية جديدة مرئيًا ضمن شاشة إعادة التوجيه.

طرح تطبيق واتساب وظيفة جديدة تمكن المستخدمين من تشكيل مجموعات داخل تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى الخطوة الإلزامية المتمثلة في تسمية المجموعات مباشرة من البداية.