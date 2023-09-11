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واتساب يطرح ميزة جديدة تسهل إنشاء المجموعات عند إعادة توجيه الرسائل

9/11/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Youm7) طرح تطبيق واتساب في الآونة الأخيرة العديد من الميزات الجديدة التي تدعي أنها تعمل على تحسين تجربة المستخدم، فيما يشير تقرير جديد عبر الإنترنت،
إلى أن التطبيق المملوك لشركة ميتا يطرح ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من إنشاء دردشة جماعية جديدة أثناء إعادة توجيه الرسائل.
وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يطرح تطبيق واتساب اختصارًا جديدًا لإنشاء مجموعات أثناء إعادة توجيه الرسائل، ومن خلال هذا الاختصار، يهدف واتساب إلى تزويد المستخدمين بميزة جديدة تساعدهم على توفير الوقت للسماح لهم بإنشاء مجموعات عندما يرون رسالة معينة تلهمهم للتواصل مع جهات اتصال محددة في مكان واحد. الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي iOS ويمكن الوصول إليها في إصدار التحديث 23.17.81.
كيفية التحقق مما إذا كانت الميزة متاحة لك

إذا كنت تريد اكتشاف ما إذا كانت هذه الميزة ممكّنة لحسابك، فأنت تحتاج فقط إلى إعادة توجيه رسالة لمعرفة ما إذا كان الاختصار الجديد لإنشاء دردشة جماعية جديدة مرئيًا ضمن شاشة إعادة التوجيه.


يتيح تطبيق واتساب للمستخدمين إنشاء مجموعات دون تسميتهم

طرح تطبيق واتساب وظيفة جديدة تمكن المستخدمين من تشكيل مجموعات داخل تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى الخطوة الإلزامية المتمثلة في تسمية المجموعات مباشرة من البداية.


في السابق، كان يتم تكليف المستخدمين بتعيين اسم قبل أن يتمكن أعضاء المجموعة من بدء محادثاتهم، وتثبت هذه الميزة أنها مفيدة بشكل خاص عندما يحتاج المستخدمون إلى إنشاء مجموعة بسرعة.
من المهم الإشارة إلى أن المجموعات التي تم إنشاؤها بدون اسم، وبسعة قصوى تصل إلى ستة مشاركين، ستتلقى الآن اسمًا تم إنشاؤه تلقائيًا استنادًا إلى تكوين أعضاء المجموعة.

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