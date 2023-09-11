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سفير خادم الحرمين لدى سلطنة بروناي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للسعودية - جريدة الوطن السعودية

9/11/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Al Watan) قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى سلطنة بروناي دار السلام، للأمين العام الدائم في وزارة الخارجية الحاج محمد فخري بن الحاج محمد.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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