سفير خادم الحرمين لدى سلطنة بروناي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للسعودية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/11/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Al Watan) قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى سلطنة بروناي دار السلام، للأمين العام الدائم في وزارة الخارجية الحاج محمد فخري بن الحاج محمد.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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