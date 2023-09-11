ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/11/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نيودلهي، اليوم، رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو.
وفور وصول ولي العهد، القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله فخامة رئيسة جمهورية الهند ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. وقد رحبت فخامتها بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الهند، متمنية له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة. وأجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الموكب الرسمي عند الدخول إلى بوابة القصر الرئاسي مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية.
ثم التقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.
بعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، ثم استعرض حرس الشرف. عقب ذلك صافح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الهندية، وعدد من كبار المسؤولين، فيما صافحت رئيسة الهند أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.
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