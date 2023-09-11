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ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي - جريدة الوطن السعودية

9/11/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في نيودلهي، اليوم، رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو.
وفور وصول ولي العهد، القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله فخامة رئيسة جمهورية الهند ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. وقد رحبت فخامتها بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الهند، متمنية له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة. وأجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الموكب الرسمي عند الدخول إلى بوابة القصر الرئاسي مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية.
ثم التقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.
بعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، ثم استعرض حرس الشرف. عقب ذلك صافح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الهندية، وعدد من كبار المسؤولين، فيما صافحت رئيسة الهند أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.

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